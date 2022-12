El parc rural de Montserrat, integrat per diferents poblacions que són a l'entorn de la serra, ha incorporat els municipis bagencs de Sant Salvador de Guardiola i de Castellbell i el Vilar. La incorporació, que s'ha donat a conèixer avui, es va aprovar en una trobada a Abrera la setmana passada. Actualment, el Parc Rural del Montserrat és el parc agrari més gran de Catalunya, amb prop de cinquanta mil hectàrees d’extensió, 7.800 de les quals són SAU (Superfície Agrícola Utilitzada), i el parc que té més municipis implicats (16).

El Parc Rural del Montserrat és una iniciativa de les viles de l’entorn d’aquest emblemàtic massís muntanyós, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. És el primer parc rural d’Europa creat amb la finalitat de mantenir viva l'essència del territori i evitar la despoblació dels nuclis petits, potenciar els productes del territori, incrementar el paisatge agrari i facilitar el relleu generacional dels i les professionals dels àmbits agrícola, ramader i forestal.

L'exalcalde de Manresa i diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, Valentí Junyent va assistir a la reunió al costat dels alcaldes i regidors dels diferents municipis convocats, representants de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Bages, l'Anoia i del Vallès Occidental.

Durant l’assemblea també es va fer un balanç de les actuacions fetes durant el 2022, entre les quals destaquen l’organització de mercats de pagès a diferents municipis (Bruc, Olesa i Collbató); la dinamització i formacions que han tingut lloc a la sala de desfer El Tall; el seguiment dels membres de la marca Parc Rural del Montserrat; així com diferents accions de comunicació que s’han realitzat durant l’any (gestió de xarxes socials).

A la reunió també es van plantejar les noves propostes de treball per al 2023, focalitzades en treballar per la nova pagesia i emprenedoria, seguir posant en valor el territori, i la ruralitat com a oportunitat i activació del treball en xarxa i la governança alimentària.