L’Ajuntament d’Olesa ja ha aprovat el projecte del futur Parc de la Memòria, que es farà a la zona de l’antic Cementiri Vell, dins l’actuació de remodelació i millora de la plaça de Doctor Fleming i entorn. Aquest entorn està en plena transformació urbanística, però abans de definir l'espai de la memòria ha calgut traslladar les restes humanes del cementiri vell i iniciar les obres d'enderroc que ara estan en marxa. És un espai per al record dels 35 olesans assassinat els anys 1936 i 37 en la rereguarda republicana, i és el lloc on està documentada la fosa comuna d'anarquistes i republicans assassinats el febrer del 1939. La fossa en qüestió, però, no ha pogut ser localitzada.

"Un cop finalitzat el cribratge del subsol del cementiri, després de molts mesos de tasques administratives per aconseguir el tancament definitiu i enderroc del Cementiri vell, previ trasllat de les restes de difunts, ara es començarà a l’adequació de l’espai", ha explicat fonts municipals.

Ara s'està treballant al terreny de davant el Cementiri Vell i en paral·lel s’està fent la remodelació del pas subterrani que hi ha per la banda del Cementiri Vell i que enllaça amb l'altre cantó de la via del tren i per sota de la carretera c-55. Aquest pas es farà més segur i directe.

Pel que fa al futur Parc de la Memòria, ara s’ha aprovat el projecte arquitectònic i queda pendent definir el projecte de contingut. El projecte vol fer entendre al visitant què significa aquest lloc, amb plafons informatius que formaran part de la Xarxa d’Espais de Memòria, i amb una intervenció artística mural integrada i respectuosa amb l'espai.

“El projecte de contingut haurà d'explicar, no només la història d’aquesta cementiri, amb els seus elements de valor patrimonial; sinó també una explicació en clau de Memòria Històrica” apunta el regidor de Cultura i Memòria Històrica de l’Ajuntament d’Olesa, Xavier Rota. Ell mateix afegeix que “aquest és un entorn molt sensible perquè el Cementiri Vell és el lloc on s'hi van enterrar els centenars d'olesanes i olesans morts entre 1856 i 1988. Però a més a més també conté, d'una banda, la capella on hi ha enterrats els 35 olesans assassinats el 1936-37 en la rereguarda republicana, i d'altra banda és l'indret on està documentada la fossa comuna dels republicans i anarquistes assassinats el febrer de 1939, fossa que, malauradament, malgrat els esforços i treballs esmerçats, no ha pogut ser localitzada”.

La zona es planteja com un parc de recuperació de la memòria històrica. Per aquest motiu es mantindran els elements de l’antic cementiri construït el 1856 i que tenen un valor patrimonial com ara el mur, que serà “el mur de la memòria”, la capella d'estil neoclàssic amb cúpula de ceràmica vidriada de colors, el mausoleu, el monòlit, la portalada (la que era la porta principal del cementiri) i dos xipresos protegits.

Es planteja la reordenació d'aquest espai de més de 3.700 metres quadrats com un nou parc urbà, que connecta amb el carrer Barcelona i la plaça del Doctor Fleming (una superfícíe de prop de 8.000 metres quadrats) amb una retícula contínua d’arbrat de diferents espècies arbustives com til·lers, faigs i lledoners. D'aquesta manera, el recorregut connectarà el carrer de Colón amb la plaça Dr. Fleming i el carrer de Barcelona no com a una via urbana sinó més aviat com una via lenta que travessa un parc, on el vianant té prioritat.

Pel que fa al mobiliari urbà de la plaça s’instal·larà una font al mig de l’espai, amb bancs i aparcabicicletes per a generar un lloc d'estada. El terra serà de sauló compactat i també de llamborda gris.

Adequació de l’entorn de la plaça del Doctor Fleming

L’adequació d’aquest espai s’emmarca dins d’un ambiciós projecte de remodelació i millora de la plaça del Doctor Fleming (ja enllestida) i la prolongació del carrer de Barcelona. El projecte de la remodelació de tot aquest espai va arrencar al 2016, amb un procés de participació ciutadana i les tasques administratives per aconseguir el tancament i enderroc del Cementiri Vell. Posteriorment a la presentació pública del projecte, al 2019 es va redactar l'avantprojecte, i el 2020 el projecte constructiu.

Quan tot estigui enllestit serà una zona verda de més de 9.000 metres quadrats, el segon parc més gran del municipi.