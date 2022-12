La Generalitat de Catalunya ha instal·lat una sirena per risc químic a Esparreguera, a l’entrada del barri de Can Vinyals, a prop del nucli principal de població d'Olesa de Montserrat. Així mateix, Protecció Civil instal·larà set sirenes més d’avís a la població en cas de risc químic en set municipis que també es troben en l’àmbit territorial del Pla especial d’emergències exteriors del sector químic a Catalunya PLASEQCAT: Martorell, Montornès del Vallès, Polinyà, Castellbisbal, Santa Perpètua de Mogoda, Reus i Salou.. El terme municipal d’Esparreguera es troba en zona d’afectació per l’empresa Kao Corporation SA instal·lada a Olesa de Montserrat, per la qual cosa la sirena s’ubicarà a la zona habitada més propera, Can Vinyals, i donarà també abast a la Colònia Sedó. Tot i això, el seu abast pot ser de més o menys extensió en funció de les variables de so i les condicions meteorològiques del dia. De cara al 2023, Protecció Civil té previst programar proves de sirenes amb l’objectiu de familiaritzar la població amb el so d’avís d’accident químic i posar en pràctica el confinament i els consells d’autoprotecció, segons han informat fonts de l'Ajuntament d'Esparreguera.

Les sirenes de risc químic són el sistema d’avís a la ciutadania previst en els plans de protecció civil per emergències químiques quan un accident químic és greu i pot afectar la població. La cap de la unitat de Tecnologia de la Direcció General de Protecció Civil, Raquel Canet, ha explicat en declaracions a l’emissora municipals que “Esparreguera ja participava en les proves de risc químic perquè, tot i no tenir sirena instal·lada al municipi, li arribava el so d’una de les que hi ha ubicades a Olesa de Montserrat” i ha subratllat que “ara amb la instal·lació d’aquesta nova sirena a Can Vinyals volem garantir una millor cobertura que permeti confinar a tot el territori que es podria veure afectat en cas d’accident”. Raquel Canet ha afirmat que “amb el propòsit de millorar la utilitat de les proves de sirenes, s’estan replantejant aquests exercicis per tal de fer simulacres més realistes que permetin a la població no només familiaritzar-se amb el seu so, sinó posar en pràctica els consells d’autoprotecció en cas de risc químic”.

Aquestes noves proves es posaran en marxa l’any que ve, en unes dates que seran anunciades prèviament per Protecció Civil, que també explicarà a la ciutadania el protocol d’actuació en cas d’emergència. Tot i això, la cap de la unitat de Tecnologia ha avançat que “el primer que cal fer quan s’escolten les sirenes és confinar-se a l’edifici més proper, tancar portes i finestres i quedar-s’hi fins que s’acabi l’avís”. També és important sintonitzar la ràdio, posar la televisió o seguir a través de les xarxes socials oficials les instruccions que es donin fins que se superi la situació de perill i s’escolti el so de la sirena que indica el final del confinament. Durant aquest mes Protecció Civil instal·larà un total d’11 sirenes, vuit s’ubicaran en municipis que es troben en l’àmbit territorial del Pla especial d’emergències exteriors del sector químic a Catalunya PLASEQCAT i les 3 restants en municipis de l’àmbit territorial del Pla especial d’emergències exteriors del sector químic a Tarragona PLASEQTA. A més d’Esparreguera, els municipis on es realitzaran les instal·lacions són Martorell, Montornès del Vallès, Polinyà, Castellbisbal, Santa Perpètua de Mogoda, Reus i Salou.