La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM) ha tancat temporalment el centre de naixements, un espai pioner a l’estat espanyol des d’on s’oferia a les mares tenir un part natural en un entorn similar al d’una llar amb l’assistència de dues llevadores. La manca de llevadores ha estat el detonant de la decisió, ja que els últims tres mesos han plegat cinc de la quinzena de professionals que formen l’equip del centre -que atén l’àrea de parts general i el centre de naixements-. La direcció de l’hospital diu que ha tancat l’espai per precaució, a l’espera de poder cobrir les vacants. Mentrestant, garanteix la continuïtat dels naixements naturals a l’àrea de parts general i diu que reobrirà l’àrea tancada el més aviat possible.

Fonts de l’hospital asseguren que, entre les cinc llevadores que han plegat, hi ha causes personals i altres ho han fet per motius professionals. L’equip de llevadores, però, ho focalitza en conflictes en el desenvolupament de l’activitat. En un comunicat, retreuen a l’hospital la falta de contractació de personal i la inexistència, diuen, de mecanismes de resolució de conflictes.

Asseguren que hi ha hagut casos de tensió, amb “vexacions” a les llevadores davant les pacients i situacions en què s’ha posat en risc la vida de la mare i del nadó. També lamenten que, malgrat l’aposta per impulsar el centre de naixements, dins l’hospital no s’aconseguia arribar a un consens sanitari a favor de garantir l’autonomia de les mares i protegir la filosofia del part natural respectat.

Reivindiquen la reobertura del centre de naixements i defensen la necessitat de crear una estratègia multidisciplinar que garanteixi el bon funcionament de l’espai, reclamen l’aprovació d’un protocol de resolució de conflictes i un sistema extern de supervisió que avaluï la qualitat de l’espai.

Al seu torn, l’Associació Catalana de Llevadores considera “inadmissible” el tancament del centre i s’ha compromès a reunir-se amb els agents socials, polítics i institucionals per arribar a una entesa que permeti reobrir-lo. La direcció de l’hospital insisteix que la voluntat és que aquesta reobertura sigui a curt termini.

ECP demana explicacions

En Comú Podem ha demanat explicacions al Govern sobre el tancament provisional del centre. Els comuns asseguren en una bateria de preguntes que han registrat al Parlament que el tancament és per la dimissió de les llevadores per discrepàncies amb el projecte i per les condicions que reben. En Comú Podem demana al Departament de Salut que concreti si sap per què ha tancat el centre i si en pot assegurar la reobertura. També volen saber què ha fet el Departament per garantir-ne la continuïtat i quines actuacions estan fent per assegurar que el sistema de salut tingui la ràtio de llevadores que necessita.

A més, demanen que es concreti a quantes dones ha afectat el tancament del centre i que els aclareixin si creuen que la dimissió de les llevadores permet "mantenir la confiança" en la Fundació gestora de l'equipament.