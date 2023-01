Esparreguera ha registrat 131 accidents de trànsit en vies urbanes durant el 2022, un 7% més que durant el 2021. Així es desprèn de les Dades de Seguretat de la Policia Local d’Esparreguera. Malgrat el lleuger increment en el nombre total, els accidents amb víctimes han disminuït un 22%, passant de 32 a 25, i també s’han reduït en un 27% les víctimes lleus, que han passat de les 44 registrades el 2021 a les 32 del 2022. Les dades també indiquen que l’any passat, igual que l’anterior, es va registrar una sola víctima greu en vies urbanes i, com en els darrers anys, no s’ha registrat cap víctima mortal. En referència a les activitats de prevenció i control, s’han realitzat 164 controls de trànsit planificats, un 40% més dels que es van fer el 2021, i 1.122 proves d’alcoholèmia, un 162% més de les que es van dur a terme fa dos anys. Pel que fa a les denúncies de mobilitat, la Policia Local n’han interposat un total de 1.747 per causes vinculades a l’estacionament, un 1,8% menys que el 2021, i 510 relacionades amb la circulació, un 4% menys que l’any passat.

L’inspector en cap de la Policia Local d’Esparreguera, Josep Sánchez, ha destacat que “tot i que s’han registrat 8 accidents més que el 2021, les dades d’accidentalitat són més bones que l’any anterior, perquè s’han reduït els accidents amb víctimes i ha baixat molt el nombre de víctimes lleus, mentre que les víctimes greus s’han mantingut en una i no s’ha registrat cap víctima mortal en vies urbanes en els darrers 9 anys”. En referència al tipus d’accident, es mantenen en les tres primeres posicions el fregament o col·lisió lateral (25%), l’encalç (25%) i el xoc contra objecte (25%). I pel que fa a la seva localització dins del terme municipal, el centre de la vila, amb 39 accidents registrats, i les avingudes de Francesc Macià i de Francesc Marimon, amb 24, són les zones que concentren més accidentalitat. Les segueix El Castell amb 13, el polígon industrial de Can Roca i Can Comelles amb 11 i Can Rial amb 10.

Paral·lelament, el nombre d’atropellaments a vianants ha disminuït, passant dels 7 registrats el 2021 als 6 del 2022, dos dels quals es van produir al centre de la vila i els altres quatre es van registrar en diferents barris. Els accidents s’han incrementat lleugerament en algunes zones com el polígon industrial de Can Roca i Can Comelles i Can Rial, però han disminuït notablement al Barri Font, La Plana i la carretera de Can Sedó. En aquest sentit, Josep Sànchez ha destacat “la dispersió de l’accidentalitat”, un fet “important des del punt de vista de seguretat, perquè indica que no hi ha concentració i, per tant, no hi ha punts negres d’accidentalitat ni d’atropellaments a Esparreguera”.

Alcoholèmies, a la baixa

D’altra banda, durant el 2022 es van fer 164 controls de trànsit planificats i de seguretat passiva, un 40% més que el 2021, i destaca especialment l’increment de les proves d’alcoholèmia, que han passat de 428 a 1.122. “S’ha incrementat notablement l’activitat policia relacionada amb el trànsit, especialment les proves d’alcoholèmia, perquè hem fet més controls i més orientats, focalitzant-nos en les nits, els caps de setmana i les zones d’oci, amb la qual cosa el percentatge de positius detectats també s’ha incrementat”, ha explicat l’inspector en cap. Entre les dades de les activitats de prevenció i control, també trobem que l’any passat es van fer 243 serveis de grua, 2.078 serveis de protecció escolar, 82 inspeccions de vehicles de transport escolar i 60 deteccions de vehicles abandonats.

Pel que fa a les dades de denúncies, l’any passat se’n van interposar 1.747 per causes de mobilitat estàtica, majoritàriament per estacionaments en guals, reserves i zones de càrrega i descarrega, així com en voreres i espais de vianants. També se’n van registrar 510 de dinàmiques, 179 de les quals per alcoholèmies, 52 per l’ús indegut de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) i 50 per l’ús del telèfon mòbil. Així mateix, es van interposar 167 denúncies per matèries competència del Servei Català de Trànsit, vinculades al permís de conduir, l’assegurança del vehicles o la ITV. En referència a aquestes dades, Josep Sànchez ha destacat l’increment de denúncies per alcoholèmia, que han passat de 78 a 179, “com a conseqüència de l’increment dels controls” i també les denúncies per ús de VMP, “fruït del canvi normatiu que ens ha fet focalitzat el control, sobretot de patinets elèctrics, a la illa de vianants”.