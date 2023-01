L’actual portaveu del PSC a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i cap de l’Oposició al consistori, Fernando Vicente, va ser escollit dijous candidat a l’alcaldia d'aquets municipi. Vicente va rebre e suport unànime de la militància en una assemblea extraordinària.

“Moltes gràcies, companyes i companys, pel vostre suport. Avui hem fet un pas molt important per fer possible el canvi que necessita Olesa. Només nosaltres, els i les socialistes, podem fer tornar la il·lusió i l’esperança a les nostres veïnes i veïns. Olesa porta massa temps resignada, sense un rumb clar i perdent oportunitats. Tenim un govern municipal que pren decisions al marge de les necessitats i els reptes que tenim. Per això és més necessari que mai que ens multipliquem per explicar la nostra alternativa. Tenim projecte, equip i experiència de gestió. Però, sobretot, tenim un objectiu molt clar: construir una Olesa per a tothom, és a dir, una Olesa que aprofiti totes les oportunitats, que generi prosperitat i, sobretot, que escolti la ciutadania per buscar solucions a les seves problemàtiques”, vaa manifestar el candidat socialista després de la votació que el va convertir en cap de llista.

Seran les segones eleccions per a Fernando Vicente com a candidat. Ell és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Deusto, té un postgrau en Desenvolupament Econòmic Local per la Universitat Pompeu Fabra i un Màster en Gestió de Projectes de Cooperació i Ajuda Humanitària per la Universitat Oberta de Catalunya. A més de ser el portaveu del PSC a l’Ajuntament d’Olesa, és conseller comarcal del Baix Llobregat. En l’actualitat porta la cartera d’Hisenda, Règim Interior, Acompanyament Local, Administració Electrònica i Agenda Urbana a la institució comarcal.