El Pla sobre drogues i altres comportaments de risc, Cabalbaix, posa en marxa la setmana que ve una campanya de sensibilització en prevenció sobre els usos de les tecnologies i les pantalles adreçada a famílies amb infants d’entre 0 i 6 anys. La campanya, que porta per títol “Amb els 5 sentits”, consta d’una sèrie de plafons i cartells que s’instal·laran als centres educatius i conviden a reflexionar sobre el consum de tecnologia en infants. Així mateix, també s’han programat dues xerrades, la primera tindrà lloc el dimarts 24 de gener a la Biblioteca Municipal L’Ateneu i està adreçada a famílies i professionals que treballin amb la petita infància, i la segona, que es farà a la primavera, estarà adreçada a l’alumnat de primària i les seves famílies. El pla Cabalbaix és una iniciativa dels municipis d’Esparreguera, Abrera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires que pretén donar una resposta estructurada al fenomen de les drogodependències i treballa des de la prevenció, l’atenció, la reinserció i la investigació en consum de drogues i altres addiccions.

La campanya “Amb els 5 sentits” sorgeix del treball conjunt de diferents persones professionals dels àmbits de l’educació, la salut, els serveis socials i el Cabalbaix. La coordinadora tècnica de Cabalbaix, Mireia Luna, ha explicat que “l’origen de la campanya neix arrel de diferents situacions i fets que hem anat observant amb infants i les seves famílies on els usos de les pantalles han anat adquirint i protagonitzant espais, temps i certes dinàmiques pròpies d’elles, en detriment del contacte directe en les relacions personals”. Per això, l’objectiu principal és “convidar a la reflexió, tant visualment com amb els cinc sentits, com indica el nom de la campanya, per a buscar la re-connexió amb els sentits reals i l’enfocament cap a un ús responsable de les tecnologies”, ha subratllat Mireia Luna, qui ha apuntat que “en cap cas es pretén jutjar les seves utilitzacions ni es persegueix la prohibició”.

La campanya “Amb els 5 sentits” s’ha materialitzat en cinc plafons, un per a cada un dels cinc sentits, i cartells on es representen diferents situacions de moments quotidians familiars on s’observen dues imatges diferenciades, una en la qual es mostra l’ús de pantalles i, en l’altra, la mateixa escena sense l’ús de les pantalles. A partir del 16 de gener aquestes plafons i cartells estaran presents a les escoles bressol, així com el departament de Serveis Socials, al Centre Obert La Fulla, el CDIAP i el CAP d’Esparreguera. A partir del mes d’abril aquests mateixos plafons s’instal·laran a les escoles d’educació infantil i primària del municipi. A més, el dimarts 24 de gener a les 5.30 de la tarda tindrà lloc una xerrada a la Biblioteca Municipal L’Ateneu per a presentar la campanya i informar, tant a famílies com a professionals, sobre els usos de pantalles en la petita infància. La xerrada estarà conduïda per la coordinadora de Cabalbaix i serà de caire participatiu, per a respondre preguntes, dubtes i situacions sobre els usos de pantalles en la petita infància. A la primavera també es programarà una segona xerrada, en el marc de la mateixa campanya, adreçada a l’alumnat de primària i les seves famílies.