L'Ajuntament d'Esparreguera apropa la dura història dels camps de concentració nazis als infants de 4art d'ESO i 5è de Primària de totes les escoles del municipi. El Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) de l’Ajuntament d’Esparreguera ha impulsat la iniciativa Camins de Pau, que proposa el treball amb els alumnes a partir de la memòria històrica. L'objectiu és fomentar la cultura de la pau.

"El projecte té per objectiu acostar als nois i noies la història i les vivències dels exiliats i deportats esparreguerins després de la Guerra Civil espanyola, conscienciar-los sobre l’existència, encara actualment, de persones refugiades i promoure entre els infants i els joves la cultura de la pau", expliquen fonts municipals. Amb aquests propòsits, el dilluns 30 de gener, Dia Internacional Escolar de la No Violència i la Pau, tindran lloc els actes centrals de Camins de Pau. Al matí, la plaça del Centre acollirà un acte que tindrà com a protagonista l’alumnat de les escoles i instituts que han participat en el projecte, que exposaran el seu treball sobre els camps de refugiats i s’intercanviaran maletes i cartes on reflexionen sobre aquesta experiència des del punt de vista d’un infant. I a la tarda, la plaça de l’Ajuntament serà l’escenari de l’acte d’homenatge als deportats i exiliats de la vila, que comptarà amb la intervenció de Carlos Quesada, fill de José Quesada, esparreguerí deportat a Mauthausen i una actuació artística amb ballarins i ballarines dels centres de secundària d’Esparreguera i l’Escola Municipal de Les Arts.

El regidor d’Educació, Juan Jurado, ha subratllat que “la memòria històrica és un element clau per impulsar la cultura de pau i l’aprofundiment de la democràcia al nostre país” i ha destacat “la importància de treballar a les aules la història recent del nostre país i del nostre municipi, perquè fer-ho és també una manera de fer justícia i homenatjar als centenars d’esparreguerins que van ser deportats o exiliats després de la Guerra Civil”. Per la seva banda, la historiadora i membre del PEC, Joana Llordella, ha explicat que “vam començar a construir Camins de pau perquè a la nostra vila l’any 1939 es van exiliar més de 400 persones, en un moment que teníem poc més de 5.000 habitants, i vam pensar que era un fet que no s’explicava a les escoles”. A través d’aquesta iniciativa, l’alumnat de primària ha recreat l’experiència de viure en els camps de refugiats de França i de Mathausen (Alemanya) i els de secundària han reflexionat sobre l’exili. “El projecte s’ha treballat amb l’alumnat de 5è de primària i 4t d’ESO de tots els centres.

La programació del dia 30 de gener començarà a les 9.30 del matí a la plaça del Centre amb l’arribada de l’alumnat de 5è de primària de totes les escoles de la vila i la presentació de l’acte a càrrec del regidor d’Educació, Juan Jurado. Seguidament, cada escola presentarà i explicarà el camp de refugiats al qual pertanyen, quina és la seva experiència i com se senten i, a continuació, es farà un intercanvi de cartes entre infants de diferents escoles. També hi participarà una representació de l’alumnat de 4t d’ESO dels tres instituts d’Esparreguera, que arribarà a les 11 del matí i aportarà pancartes i un mural amb escrits referents a l’exili i la pau. A continuació, l’alumnat de 5è de primària interpretarà el cant “A la joventut”, escrit el 1936 per Nordahl Grieg, inspirat en la Guerra Civil espanyola, va ser musicat el 1952 per Otto Mortensen i va esdevenir l’himne de la pau per excel·lència als països escandinaus. Després, l’alumnat de 4t d’ESO presentarà la “capsa del temps” que ha creat, que s’intercanviarà entre els centres i es portarà a les aules per a compartir-la amb els companys i companyes.

A la tarda, l’escenari del Dia Internacional Escolar de la No Violència i la Pau es traslladarà a la plaça de l’Ajuntament, on tindrà lloc l’acte d’homenatge als refugiats d’Esparreguera i a favor de la pau al món. L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, i el regidor de Memòria Històrica i Educació, Juan Jurado, presentaran l’acte, que comptarà amb la intervenció de Carlos Quesada, fill de José Quesada, esparreguerí nascut a Can Sedó, el qual va ser deportat a Mauthausen amb els seus pares i germans. Seguidament, hi haurà una performance de ballarins i ballarines dels centres de secundària d’Esparreguera, l’Escola Municipal de Les Arts i la col·laboració de diversos actors i actrius, sota la direcció de Pau Ibars i amb una escenografia creada per l’alumnat de 4t d’ESO de l’escola El Puig. Finalment, es tornarà a interpretat el cant “A la joventut” a càrrec de la cantant Pili Ortí, acompanyada de la pianista, compositora i professora de l’Escola Municipal de Les Arts, Lola Pérez, i de diversos cantants distribuïts a la plaça i dirigits per la professora de música de l’escola Mare de Déu de la Muntanya, Mayte Gómez. En cas de pluja, l’acte es traslladarà a l’Ateneu.