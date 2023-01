El Servei de Mediació de l’Ajuntament d’Esparreguera ha atès 53 sol·licituds i 72 persones durant el 2022, segons les dades que ha fet públiques el govern municipal. Les ades s'han conegut en la vigília del Dia Europeu de la Mediació, que vol impulsar aquesta eina "per abordar el conflicte basada en el diàleg, l’escolta i el respecte mutu de les parts". A Esparreguera, el servei el presta l’Associació per la Recerca i l’Acció Social Vincle. Es tracta d'un instrument de gestió alternativa de conflictes, gratuït, que l’Ajuntament posa gratuïtament a l’abast de la ciutadania.

La responsable del servei a Esparreguera, la mediadora Elena Fita, explica que “la mediació és una eina per resoldre conflictes entre persones, ja sigui en l’àmbit familiar, comunitari o amb persones d’una mateixa associació o grup de companys amistats” i ha apuntat que “a vegades semblen conflictes enquistats o molt difícils de resoldre, però els serveis de mediació oferim espais confidencials i neutrals on la persona mediadora, que és imparcial, procura que hi hagi un clima pacífic i d’escolta activa, que faciliti l’apropament, l’entesa i la cerca de solucions que siguin més convenients per aquestes persones”. Els àmbits que es contemplen en el servei són el familiar, el veïnal, l’espai públic, l’escolar, les activitats econòmiques i les entitats o associacions. En canvi, el servei no pot fer de mediador en el cas de conflictes entre particulars o entitats amb l’administració local.

A banda de les 53 sol·licituds i processos de mediació atesos, durant l’any passat el Servei de Mediació també va fer formacions i intervencions a quatre centres educatius del municipi, les escoles Montserrat, Taquígraf Garriga i Estel i l’institut El Cairat, i va realitzar una activitat al Punt d’Informació i Atenció per a Joves. En aquest sentit, Elena Fita ha recordat que “durant el 2022 el servei va estar tancat durant 4 mesos i, per tant, tot i que el nombre general d’atencions s’ha mantingut de forma similar respecte l’any anterior, en termes relatius podem dir que aquests s’han incrementat significativament”. Per fer ús del Servei de Mediació Municipal, és necessari demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o contactar-hi a través del correu electrònic de mediacio@esparreguera.cat. El servei ofereix atenció a la ciutadania els dilluns, de 3 del migdia a 7 del vespre, els dimecres, de 3 del migdia a 7.30 del vespre i els divendres, de 8.30 del matí a 2 del migdia.