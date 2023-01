La Federació Catalana d’Handbol celebrarà la 29a edició de la Festa de l’Handbol Català a la Nau 2 de Ca n’Oliveres de Martorell (Baix Llobregat). A la cita, on es reconeixeran els èxits de l’handbol català de la temporada passada, es premiaran prop de 100 esportistes, clubs, entitats i administracions.

L’exjugador del FC Barcelona Víctor Tomàs rebrà la insígnia d’or i brillants per la seva trajectòria. En clau martorellenca, l’àrbitre i membre del Club Handbol Martorell Miquel Florenza serà homenatjat amb la insígnia de plata de la FCH per la seva promoció de l’handbol. L’Ajuntament de Martorell rebrà el trofeu de la FCH per la seva tasca de promoció d’aquest esport.

La gala, que se celebrarà el 10 de febrer, començarà a les 20.30h i serà accessible al públic general a través de la compra d’entrades, que ja es poden adquirir per un preu de 29,50 euros.