Esparreguera ha incorporat set comerços locals a la Xarxa de Punts Liles, una iniciativa de la Diputació de Barcelona que s’ha impulsat a un total de 24 municipis de la província per a poder fer front a les violències masclistes. L’objectiu d’aquesta iniciativa és la creació i consolidació d’una xarxa local orientada a informar, formar, sensibilitzar, prevenir i atendre les violències masclistes així com lluitar contra les actituds i els comportaments sexistes que es produeixin al municipi. A Esparreguera, els establiments que formen part d’aquesta xarxa són Perruqueria Montse Parera, Crescencià Perruquers, Zas Perruqueria, Perruqueria Tres, Papereria Llibreria Núria, llibreria La Utòpica i la botiga Estro. Tots ells compten amb un distintiu que els identifica i acredita com a Punt Lila adherit a la Xarxa, disposen d’informació sobre el servei municipal referent en violències masclistes i els recursos i circuits territorials existents i han incorporat pautes bàsiques per a informar i derivar, en cas que sigui necessari, els casos que detectin. Aquesta xarxa d’establiments és un recurs complementari a les carpes de Punts Lila, que l’Ajuntament ubica puntualment en espais d’oci i festa.

L'Ajuntmaent d'Esparreguera ha explicat la iniciativa a través de la pàgina web. Aquesta setmana la cooperativa Doble Via, adjudicatària de la gestió dels Punts Liles, ha visitat els set comerços esparreguerins que s’han sumat a aquesta iniciativa per a fer-los una formació bàsica sobre les violències masclistes i els protocols d’atenció així com proporcionar-los material per a reforçar la prevenció contra les actituds i comportaments sexistes. La tècnica de Gènere i Feminismes de la Cooperativa Doble Via, Aina Carrasco, ha explicat que “els objectius d’aquests Punts Liles quotidians són habilitar espais segurs dins dels municipis per a arribar a la població des de la proximitat i facilitar la informació necessària en casos de violència masclista”. Cada espai té assignades unes persones referents en atenció i pautes bàsiques per a informar i derivar, en cas que sigui necessari, els casos que es detectin i disposen també de material informatiu sobre els serveis municipals de referència com el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), així com els recursos i circuits territorials existents.

Aquests espais estan identificats amb un vinil rodó de color lila a l’entrada en el qual s’hi pot llegir “Punt Lila. Establiment adherit”. Aina Carrasco ha apuntat que “aquest distintiu implica dues coses: d’una banda, que les persones que vegin aquesta insígnia puguin determinar que aquell és un espai segur i, per tant, s’hi puguin acostar a demanar ajuda o informació i, per l’altra, que des del mateix establiment si es detecta algun possible cas de violència masclista es pugui proactivament informar dels recursos existents i els passos a seguir”. Els Punts Liles són un recurs que ha començat a oferir aquest any la Diputació de Barcelona i, “tot i que enguany ja està tancat amb aquests set comerços que s’hi han adherit, de cara al futur s’hi poden afegir més establiments, així que si n’hi ha algun que hi estigui interessat es pot posar en contacte amb la Regidoria de Feminismes de l’Ajuntament d’Esparreguera”, ha explicat la tècnica de la Cooperativa Doble Via.

La Xarxa de Punts Liles és un dels eixos del projecte Xarxa de Territoris Lliures de Violències Masclistes de la Diputació de Barcelona, que compta amb un pressupost total de 5,1 milions d’euros per al període 2020-2023. Durant aquest any, es contempla el desplegament de Punts Lila en 24 municipis de la província, en entorns comunitaris i quotidians, com ara equipaments, comerços, mercats i altres espais, ampliant la filosofia de les carpes del Punt Lila, instal·lades fins ara en espais d'oci que ja disposen de 98 punts en espais d'oci nocturn i festius als municipis de la província.