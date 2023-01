El Geoportal d’Olesa, l’espai web que permet a la ciutadania visualitzar milers de dades locals geolocalitzades en el mapa d’Olesa, s’ha incrementat una seixantena de capes d’informació des que es va posar en funcionament, ara fa un any i mig. El geoportal va néixer amb 125 capes i més de 20.000 registres de dades i actualment n’ofereix 185. Durant el 2022, la ciutadania va fer un total de 8.000 consultes de capes en 3.500 visites diferents (amb una mitjana de 10 visites diàries).

Joan Soler, tècnic del Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de l'Ajuntament d'Olesa, ha detallat que les capes més consultades “van ser les dinàmiques, com les relacionades amb les festes de Nadal, la programació de l'esporga, les afectacions viària per obres o altres incidències, la Festa Major o els plans d'emergències, entre d'altres”. Segons Soler, el creixement del Geoportal s'explica perquè, més enllà de l'augment de l'ús de les tecnologies per part de la ciutadania, "quan t'assabentes que hi ha sistemes molt més pràctics, fa que en facis un ús més freqüent".

De fet, Olesa va ser escollit com un cas d’èxit en la gestió del SIG municipal a les Jornades enMapa de Nexus Geographics celebrada el novembre a Sant Cugat del Vallès. Hi van participar una vintena d'ajuntaments per conèixer en detall la plataforma GIS, especialitzada en administració local i que proveeix el visor i programari (software) del servei de SIG a l’Ajuntament d’Olesa. En concret, es va destacar que, a Olesa, el desenvolupament del projecte és gràcies a un treball en equip, cohesionat i transversal, convençut de la potencialitat que tenen els Sistemes d’Informació Geogràfica en l’ús diari i en la presa de decisions i l’optimització de recursos.

Un visor públic obert a la ciutadania

El Geoportal es va posar en marxa al web municipal el juliol de 2021, inaugurant un nou espai perquè la ciutadania pogués visualitzar de manera senzilla milers de dades locals complexes en el mapa d'Olesa de Montserrat. Joan Soler defineix la plataforma com "un visor públic obert a la ciutadania que permet adaptar informació, en moltes ocasions, difícil d'interpretar, i plasmar-la a la cartografia del municipi". Segons Soler, traduir les dades a la imatge d'un mapa permet fer arribar la informació a la ciutadania d'una manera més dinàmica i visual.

L'eina compta amb un llistat de filtres que permet a la persona usuària seleccionar la informació d'interès que desitja veure. Alguns exemples del que es pot consultar de manera geolocalitzada són els serveis que l'ajuntament ofereix a la ciutadania, les activitats que hi ha programades al municipi filtrant-les per tipologies, rutes d'itineraris, els edificis i espais d'interès, l'arbrat del municipi, les obres que estan en marxa actualment, les afectacions viàries o, fins i tot, les incidències reportades a la via pública. A més, aquest sistema permet descarregar algunes de les capes en diferents formats i incorpora eines de dibuix que permeten dissenyar una cartografia pròpia amb les dades consultades.

El portal és el resultat de la feina feta en el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de l'Ajuntament d'Olesa, amb l'objectiu que les dades que es gestionen i s'utilitzen internament també siguin d'ús per a la ciutadania. Per fer-lo possible hi treballen conjuntament els Departaments de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), Innovació i Qualitat i el d'Espai Públic i Equipaments de l'Ajuntament d'Olesa.