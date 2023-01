El primer secretari del PSC i cap de l’Oposició al Parlament de Catalunya, Salvador Illa, va participar dissabte a l’acte de presentació d’Eduard Rivas, actual alcalde d'Esparreguera, com a candidat per a la reelecció. “L’Eduard ha fet una molt bona feina al capdavant de l’Ajuntament. D’ell en destacaria que és un alcalde creïble i tranquil, que es prepara molt tot allò que fa, que no opina sense estar informat i que és molt endreçat, element fonamental per poder dirigir correctament un ajuntament. M’agrada aquest tarannà que té, perquè és un tarannà de política útil i respectuosa”, va afirmar Illa. L’acte va tenir lloc a l’Ateneu d’Esparreguera i va comptar amb la presència del primer secretari del PSC del Baix Llobregat i senador, Antoni Poveda; de la viceprimera secretària d’Organització i Acció Electoral del PSC i alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret; d’alcaldesses, alcaldes, diputats i diputades socialistes del Baix Llobregat i de 200 veïns i veïnes del municipi.

El primer secretari del PSC va subratllar també en la seva intervenció el fet que representants d’altres forces polítiques hagin assistit a l’acte de presentació de Rivas: “Ho agraeixo, perquè la política és respectar-nos i contrastar punts de vista diferents. Al final aquí totes i tots volem el millor per Esparreguera. Penso que el nostre projecte és el millor per al municipi, però és molt positiu que ens escoltem”. Illa va finalitzar el seu discurs assegurant que “la política municipal és fonamental per tirar Catalunya endavant”. “Catalunya no deixarà anar tot el seu potencial si a les ciutats i pobles no hi ha bons alcaldes i alcaldesses”, va afegir.

Per la seva part, Eduard Rivas va recordar que des que el PSC va recuperar l’alcaldia el 2015 “hem aportat estabilitat política, diàleg, consensos i acords a Esparreguera". "L’any 2015 vam assumir el govern municipal en un Ajuntament que tenia el record d’Espanya en nombre de grups municipals i no adscrits i amb un govern en minoria que no respectava les regles polítiques i institucionals i que minava l’autoestima del municipi", va afegir. I Rivas va insistir amb la voluntat de tenir una actitud oberta per sumar més grups i més persones en el seu govern: “Durant aquests 8 anys hem governat amb bonhomia, humilitat i generositat; hem cercat la suma de sensibilitats de l’oposició per a les grans qüestions de la vila i hem aprovat 8 pressupostos, cadascun dels quals amb la suma de diferents grups polítics.”

L’alcalde d’Esparreguera va fer un repàs de les mesures més importants impulsades durant el mandat, d’entre les quals en destaquen el foment de la participació ciutadana en qüestions com els pressupostos o l’Agenda Urbana; la consolidació de les polítiques socials, que ha convertit el municipi en el segon de Catalunya i el tercer d’Espanya en inversió a les persones; la implantació de la Formació Professional; la renovació del projecte pedagògic de l’Escola Municipal de música i dansa; la reforma d’equipaments com el pavelló municipal, l’Ateneu, la piscina d’estiu o Can Pasqual; o la posada en marxa de plans d’ocupació, que han donat feina a més de 160 persones.

De cara al proper mandat, Rivas es proposa “construir l’Esparreguera de la propera dècada”. I va mostrar-se crític amb alguns dels seus rivals a les urnes. que, segons ell. "utilitzen la mentida i la desqualificació” per accedir al govern municipal. En aquest sentit, va afirmar que “a Esparreguera ja vam passar pàgina a aquesta manera de fer política i no volem fer passes enrere. No podem confiar en qui ens planteja solucions fàcils a problemes complexos. El PSC som la millor garantia d’estabilitat i avenços. Perquè tenim equip, idees i, sobretot, ganes d’Esparreguera. Ganes de més Esparreguera. Ganes de fer més. Ganes de seguir fent-ho des de la suma i el pluralisme, des de l’acord. Ganes de fer avançar la vila.”