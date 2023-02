Olesa de Montserrat commemora el Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP) amb activitats per als infants i les seves famílies. El departament de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament ha organitzat pel proper diumenge 5 de febrer diversos jocs del món i taller Creakids per la pau dirigits a infants. Serà a la plaça de la Sardana d'11.00h a 14.00 h. L'activitat propugna una educació permanent en valors com la concòrdia, la tolerància, la solidaritat i el respecte als drets humans.

Al llarg d’aquesta setmana els escolars d’Olesa també han fet diferents activitats als centres. Dilluns 30 de gener alumnes d’escoles olesanes es van manifestar pels patis i carrers d’Olesa a favor de la pau i per un món més just. D’altra banda, durant aquest mes de febrer arrencarà als centres també, una nova edició de l’activitat impulsada per l’Ajuntament “Conviure a la mediterrània”, a càrrec d’Irènia jocs de Pau, que també inclou activitats d’educació per a la pau, el desenvolupament i la interculturalitat. El Dia Escolar de la No-violència i la Pau va ser fundat l’any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal, i es celebra a escoles de tot el món els dies 30 de gener i propers, dia de l’aniversari de la mort de Mahatma Gandhi. A l’hemisferi sud de vegades es commemora el 30 de març i dies immediats" i ha afegit "El missatge bàsic del DENIP és “Amor universal, No-violència i Pau” i el seu objectiu es propugnar una educació permanent en la concòrdia, la tolerància, la solidaritat i el respecte als drets humans". Els objectius del Dia Escolar de la No-violència i la Pau són Sensibilitzar que la pau és molt més que l'absència de guerres i baralles, conèixer i familiaritzar-se amb els conceptes d'amor universal, de no-violència i de pau positiva, així com amb els procediments de reivindicació no-violenta dels drets humans, conèixer persones i/o grups que lluiten per la pau i la justícia al món, saber resoldre els conflictes de manera pacífica i dialogant, és a dir, expressant les opinions de forma tranquil·la, clara i ordenada i compartir una estona amb tots els alumnes i mestres amb la finalitat de celebrar la diada de la no-violència i la pau.