El Bloc Olesà, que actualment governa a Olesa de Montserrat, concorrerà a les properes eleccions municipals amb la CUP. Les dues formacions han format una coalició que durà per nom Bloc olesà i CUP. Miquel Riera, actual alcalde (BO), no repetirà al cap de llista de la nova aliança electoral, per decisió pròpia i perquè el grup també té la voluntat de no eternitzar els seus representants en el càrrecs municipals. El nom del seu relleu, que també serà el cap de llista de la nova coalició, encara no s'ha fet públic. El primer de la llista, però, serà del Bloc Olesà. Els vots per a l'elecció de càrrecs en estaments d'elecció indirecta (Consell comarcal del Baix Llobregat i Diputació de Barcelona) sumaran per a la CUP-Amunt. La coalició entre el Bloc Olesà i la CUP s'ha presentat aquest divendres al vespre a la sala de Cal Rapissa i els encarregats d'anunciar la unió electoral han estat el mateix Miquel Riera i el líder de la CUP, Marc Serradó.

Riera ha justificat el seu adéu a l'alcaldia després del 28 de maig per la "voluntat de renovació". Ha indicat que els darrers 4 anys havien estat especialment "intensos", però que aquest període de màxima dificultat marcat per la pandèmia també ha servit per trobar suports en el camí. "És en els moments difícils en els que trobes els suports de veritat", ha dit Riera fent referència al treball en comú que han pogut fer amb els regidors cupaires. Riera ha destacat el suport per aprovar pressupostos i ordenances, i el treball conjunt en temes municipals. "Amb la CUP hem aconseguit tirar endavant moments molts difícils" i "hem vist que els nostres projectes tenien molts punts en comú", ha comentat. "Si estem identificant que tenim punts en comú i que les persones en aquest treball del dia a dia ens hem reconegut que treballem bé, que formen equip i que podem impulsar aquests projectes, ens hem preguntat: per què no podem presentar-nos conjuntament? I això hem fet".

L'actual alcalde té clar que la coalició pot tirar endavant des de "l'honestedat" i "la voluntat de treball per al poble". I ha afegit que presentar-se com a coalició és també un exercici de transparència. "Sumem experiència, il·lusió, energia, joventut, rigor i coneixement", ha sentenciat.

Marc Serradó, per la seva part, ha indicat que "l'ADN polític de la CUP és el municipi, l'acció municipal, la proximitat i defensar sempre els interessos locals" i considera que en aquest terreny de joc tenen un espai molt proper amb el Bloc Olesà. I sobre la coalició olesana ha indicat que "la CUP sempre ha intentar ampliar" la proposta, "municipalista i d'esquerra", "amb uns companys amb els que treballem bé". Ha reconegut que quan van iniciar els primers debats a l'Ajuntament "partíem de punts diferents", però ha afegit que a mesura que els grups, i sobretot les persones dels grups, han anat parlant "hem acordat molts temes amb el Bloc olesà". I ha augurat que la nova coalició no és una decisió cojuntural per presentar-se a unes eleccions, sinó que hauria de tenir un llarg recorregut.

Serradó ha anunciat que tot i que tenen unes bases per al programa de govern, el dia 25 de febrer faran una matinal de treball oberta a la ciutadania per explicar i rebre idees. Riera, per la seva part, ha afegit que en els darrers anys la corporació municipal ha fet una feina d'organització i endreça de molts aspectes, tècnics i de personal, i ha posat les bases en alguns punts, com la redacció del POUM, i la clarificació urbanística i legal dels polígons, que permetran el desenvolupament de futur de la població. Riera, que no va voler avançar la composició de la llista, sí que va indicar que el número 1 seria per al Bloc i el 2 per a la CUP, i a partir d'aquí s'anirà compaginant un polític de cada grup. De totes maneres, el seu compromís és tenir les persones amb el perfil professional adequat per ocupar cada àrea.