El pressupost de la Generalitat per al 2023 inclou una partida per iniciar el pagament de la construcció del nou edifici judicial de Martorell, que hauria d’estar en marxa el 2025 segons les previsions que havia fet la conselleria de Justícia, en l’etapa que estava dirigida per Lourdes Ciuró. Aquest dimarts, la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart i González ha explicat al Parlament la despesa prevista pel seu departament i en el capítol d’inversions en equipaments ha destacat el creixement que ha tingut la partida per al conjunt del país (50 milions d’euros) i ha assenyalat com a una de les obres destacades la nova seu per als jutjats de Martorell.

El departament destina el doble que el 2022 (van ser 28 milions) en inversions en equipaments. Ubasart va indicar que aquesta dotació permetrà licitar les obres del nou Fòrum de la Justícia de Tarragona, construir l’edifici judicial de Martorell i fer millores de climatització i ascensors en diversos edificis judicials i tribunals. També s’han de fer obres d’arqueologia a l’edifici del passeig Lluís Companys de Barcelona. «Volem tenir jutjats dignes, de primer nivell», ha indicat la consellera. El projecte del nou edifici judicial s’ha dibuixat sobre un terreny de 5.500 m2 de superfície, quasi el doble de metres quadrats dels que ara hi ha destinats a usos judicials. El 2021 es preveia una inversió de 14,4 milions d’euros. Es construirà al costat de l’estació dels Ferrocarrils -molt a prop d’on són actualment-, al solar de Can Carreras, ben situat i de fàcil accés per a la ciutadania. El nou Edifici Judicial de Martorell es situa al costat de l’Estació Central de Martorell. El projecte inicial ha estat redactat per Bernat M. Gato Blanco, Primitivo González Pérez, Ara González Cabrera, del despatx barceloní Casa Solo Arquitectos. El arquitectes expliquen sobre el projecte que «es proposa un volum escultòric, una volumetria singular amb elements sortints a les façanes est i oest que actuen com a doble pell de protecció solar y configuren uns espais vegetals com a teló de fons de les oficines». És un edifici relativament perquè la superfície no és excessivament gran. Des de la distància es perceben dos volums superposats, que corresponen a dos sectors d’incendi independents. El volum inferior allotja la part més pública de l’edifici, mentre que el volum superior està configurat com a paquet flexible d’oficines. A l’accés del nou Jutjat es crea plataforma vinculada visualment amb la sala de casaments i el vestíbul principal. Un espai de trobada i espera. La disposició de la nova plaça d’accés emfatitza la condició d’edifici públic, elevant lleugerament la cota de la planta baixa, segons els mateixos arquitectes. Del departament de Justícia, Drets i Memòria també penja la direcció general de Memòria, que té entre les seves prioritats per al 2023 treballar en el pla de fosses de la Guerra del 36. En aquest sentit, Ubasart ha dit que la primera intervenció del 2023 serà per fer tasques arqueològiques a les fosses del municipi de Bovera (les Garrigues) i a la comarca del Berguedà. Hi ha una partida per aquestes tasques de revisar fosses de 4.494.661 milions.