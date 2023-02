Un total de 449 persones han participat en l’enquesta de diagnòstic sobre l’estat de l’antiga carretera N-II. Els resultats d’aquest procés participatiu avalen la necessitat de convertir la carretera en una avinguda, ja que el 82% de persones participants considera que l’antiga carretera no és un lloc agradable i apunten que és necessari més arbrat, zones vegetals més àmplies i diverses, més bancs i papereres i que cal millorar la xarxa de drenatge i sanejament. A més, el 76% de participants creu que hi ha elements que resten valor a la imatge de l’avinguda, com els solars buits, la gran quantitat de cotxes que hi transiten i la falta de manteniment del carrer.

El qüestionari, que es va realitzar entre el 9 i el 22 de gener, forma part de l’elaboració del projecte pilot per a definir el futur de l’eix viari del municipi i pretén posar les bases per a l’elaboració del projecte de reurbanització d’aquest vial que engloba les avingudes de Francesc Macià i Francesc Marimon, des de la rotonda sud fins a la rotonda de les girafes.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, explica que "és molt satisfactori que el nivell de participació en aquesta enquesta hagi estat elevat", un fet que, segons diu, "denota l’interès de la ciutadania per millorar el municipi i, en concret, l’eix central del seu nucli urbà". Rivas subratlla que "les consideracions de la ciutadania ara passaran a valorar-se juntament amb la diagnosi tècnica realitzada, les aportacions del Comissionat de Barris i les conclusions de diferents treballs exploratoris i sessions participatives en el marc de l’Agenda Urbana de cara a elaborar el projecte de reurbanització de l’antiga N-II".

Segons l’enquesta, pel que fa a la connectivitat, accessibilitat i seguretat d’aquest eix, el tram de l’antiga N-II que més agrada és, amb un 40% de les respostes, el de Francesc Macià II, que comprèn entre el carrer Balmes i la carretera de Piera, mentre que la resta de trams del vial empaten amb un 27% cadascun. Els motius de l’elecció són l’existència de més comerç i més espai per a vianants. La majoria d’enquestats consideren que el bus interurbà a Olesa, Martorell i Barcelona és insuficient i, en referència a la mobilitat ciclista, reivindiquen un carril bici o senyalística específica que pugui regular la circulació de bicicletes. D’altra banda, un 32% de les respostes afirmen que en tots els trams de la carretera la velocitat dels vehicles és massa elevada. A més, es considera que, en els trams centrals es produeix molta congestió especialment a l’entrada i sortida de les escoles i durant el pas dels camions d’escombraries o de vehicles de grans dimensions que bloquegen el trànsit.

En referència a l’aparcament, el 54% diu que és un problema, però que fan falta aparcaments i un 14% considera que hi hauria d’haver menys cotxes. Els enquestats també han respost que eviten transitar per les zones on el paviment es troba en mal estat o existeixen problemes amb les voreres, així com creuar les zones on els passos de vianants no tenen regulada la velocitat. Paral·lelament, el 48% dels enquestats considera que cal millorar l’accessibilitat dels edificis públics properes a l’avinguda, especialment a l’antic mercat municipal, l’Ateneu, la Biblioteca Municipal i l’escola Mare de Déu de la Muntanya.

En l’àmbit de l’habitabilitat i la identitat, el 82% de les persones enquestades considera que l’antiga N-II no és un lloc agradable per estar. En aquest sentit, el 83% consideren que és necessari més arbrat, el 90% creu que no són prou àmplies i diverses les zones vegetals existents, un 67% considera que cal millora la xarxa de drenatge i sanejament, un 46% que cal millorar la xarxa d’infraestructura elèctrica i ADSL i el 62% considera que cal millorar els punts de recollida de residus. En referència als espais més representatius del vial, les persones enquestades situen en primera posició les vistes del Montserrat, seguides del Teatre de La Passió i també apunten l’Ateneu i l’antic mercat municipal com a edificis remarcables. Tot i això, el 76% dels participants creuen que hi ha elements que resten valor a la imatge de l’avinguda i apunten principalment als solars buits, la gran quantitat de cotxes que hi transiten i la falta de manteniment del carrer. Així mateix, el 80% considera insuficient els mobiliari urbà existent, com bancs i papereres.

D’altra banda, el 46% considera que no hi ha una adequada representació de les dones en els noms dels carrers, places i edificis públics de l’entorn i proposen reconèixer, principalment, a les actrius esparreguerines Anna i Lola Lizaran. En l’àmbit d’activitat, persones i gestió, la majoria dels enquestats, un 60%, considera que l'avinguda no és inclusiva en tots els trams per a persones de tota edat, gènere, procedència i necessitats diverses. En referència a les activitats que es considera important potenciar, la majoria de respostes apunten als usos de l’antiga carretera N-II com a passeig, el comerç i les zones d’esbarjo. Finalment, el 48% considera que no hi ha un teixit associatiu veïnal i comercial ben organitzat i relacionat amb l’ajuntament per a la gestió d’activitats associades a l’antiga N-II.