El candidat a l'alcaldia d'Olesa, Fernando Vicente, es compromet a treballar per a una Olesa inclusiva, integradora i que tingui una mirada àmplia i gran. Vicente, que és portaveu del PSC a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i cap de l’oposició al consistori ha presentat aquest diumenge la seva candidatura a l’alcaldia en un auditori ple de la Casa de Cultura. Vicente ha estat acompanyat per la diputada al Congrés Sònia Guerra; l’alcalde de Sant Esteve Sesrovires, Enric Carbonell; i el d’Abrera, Jesús Naharro.

En paraules de Vicente, "Olesa necessita un canvi i aquest només el podem liderar els i les socialistes". "Nosaltres representem el futur i l’alternativa davant un govern municipal", ha afirmat, i ha assegurat que "sense projecte ni rumb i amb una actitud excloent". Olesa està governada actualment per una agrupació independent d'esquerres, Bloc Olesà, que ha liderat en els darrers anys l'alcalde Miquel Riera. Per als propers comicis, el Bloc Olesà ha anunciat que es presentarà en coalició amb la CUP. Vicente ha assegurat que davant d'aquest actitud que ell considera excloent, "nosaltres proposem una Olesa inclusiva, integradora i que tingui una mirada àmplia i gran". "Volem una Olesa que es relacioni amb els municipis veïns d’Abrera, Martorell i Sant Esteve, que s’ocupi de les necessitats bàsiques de la població i que tingui una mirada a mig i llarg termini”, ha sentenciat.

Vicente s’ha fixat com a objectius l’habitatge, el comerç local, l’ocupació (ja que Olesa té uns indicadors molt negatius en aquesta matèria) i la creació d’una regidoria de barri per tal de descentralitzar l’administració local. D’altra banda, ha dit que si és escollit alcalde practicarà l’ètica, l’honestedat i el treball tal com ha fet fins ara.

Per la seva part, la diputada Sònia Guerra ha dit que Fernando Vicente "és un polític valent, compromès amb la justícia social i la igualtat” i s’ha mostrat convençuda que guanyarà les eleccions municipals i que serà escollit alcalde. Veïns d'Olesa, al final de l'acte, van fer arribar al candidat la seva preocupació per "la situació de la sanitat, la solitud de la gent gran o els problemes de salut mental que pateix principalment la joventut", segons han fet saber fonts socialistes.