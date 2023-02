L’Ajuntament d’Olesa reclama a la Generalitat de Catalunya millores al projecte de la B-40 per tal que el trànsit que s'hi incorpori no ho faci pel terme d'aquest municipi, ja que considera que perjudicarà per densificació la mobilitat urbana.

L'alcalde Miquel Riera ha remarcat que la principal afectació sobre la mobilitat quan entri en funcionament la B-40 serà l’accés a Olesa. Aquesta és una connexió important per als polígons, però que representarà un gran volum de trànsit. Per aquest motiu, des del consistori olesà s’està en converses amb la Generalitat de Catalunya per reclamar les connexions d’aquesta via, la B-40 amb l’A-2, i que s’impulsin els nusos d’accés al municipi per connectar amb els polígons de Càtex-Molí, Vilapou, Can Singla o Can Vinyals.

Més de 60.000 vehicles al dia

Des de la publicació del Pla Territorial al 2010, l’Ajuntament d’Olesa ha estat reclamat en nombroses ocasions a la Generalitat fer millores a la carretera BV-1201, en previsió d’una problemàtica que es donarà quan la nova via, la B-40, comenci a estar operativa. Segons l’alcalde, la ruta que marcaran els navegadors de molts vehicles que es vulguin incorporar a la C-55 des de la sortida del túnel, serà a través del nucli urbà d’Olesa, perquè “actualment no hi ha una alternativa”, fet que provocarà un augment de la densitat del trànsit al municipi.

L’alcalde ha indicat que tot i que l’Ordenança de circulació i seguretat viària municipal, que es va aprovar al 2021, restringeix l’entrada a Olesa a determinats vehicles pesants, el trànsit s’incrementarà al municipi. Això provocarà més congestió a l’avinguda de Francesc Macià, una via amb una circulació intensa de vehicles.

Riera ha explicat que la solució que es reclama ja està definida, però requereix que s’iniciï el projecte i l’obra per desviar el trànsit a través dels polígons industrials de Can Singla i Vilapou, passant sota la via del tren per connectar finalment amb la C-55 a l’alçada de l’accés Sud d’Olesa.

L’alcalde també ha recordat que aquest projecte es reclama a la Generalitat des del 2010 i, tot i que es troba recollit en molts plans territorials i directors d’infraestructures, “encara no s’han posat a fer-ho”.

La B-40 és una infraestructura que s'ha previst en els plans territorials successius redactats des dels anys 80, i que és una necessitat prioritària per a les comarca del Vallès Occidental i Baix Llobregat, i també pel conjunt de Catalunya. Quan entri en funcionament aquest 2023, connectarà les comarques del Baix Llobregat i el Vallès Occidental, els nuclis industrials més importants del sud d'Europa, pel conjunt de Catalunya, i d'Olesa de Montserrat en particular. És una obra que porta una dècada de retard i fins i tot s'ha encallat ara en l'última fase. El darrer obstacle era una torre d'una línia elèctrica que s'havia de treure.