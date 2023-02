El Ple municipal va aprovar ahir l’adjudicació del nou contracte del servei de recollida i transport de residus municipals a ServiTransfer per 3.761.933 euros i un període de 3 anys, amb possibilitat d’una pròrroga. El punt va rebre el suport de tots els grups municipals, excepte la CUP i el regidor no adscrit, que es van abstenir. El nou contracte, que és previst que entri en vigor durant el mes de març, implicarà un nou sistema de recollida de residus amb la unificació del model de contenidors de superfície amb càrrega lateral al nucli urbà i als barris perifèrics, mentre que el centre vila mantindrà el sistema d’illes emergents.

La sessió plenària també va acordar l’establiment del servei públic i el Reglament regulador del servei de gestió de residus municipals i la liquidació de l’actual contracte de recollida de residus municipals.

El regidor d’Espai Natural, Emmanuel Ortí va explicar que ServiTransfer ha estat l'única empresa que s’ha presentat. És la mateixa que tenia el servei actualment. El regidor ha explicat que "ha puntuat positivament en tots els criteris i ha presentat, a més, una oferta que millora els plecs licitats, amb augments de la freqüència de recollida i de la neteja del paviment de les àrees d’aportació”. A més, ha acceptat els criteris automàtics de millora contemplats en el plec, entre els quals hi figura realitzar una campanya de foment de l’autocompostatge, l’ampliació, en 200 hores, de la bossa d’hores del servei de recollida de residus, la recollida de voluminosos concertada i no concertada en caps de setmana, l’augment de la freqüència de recollida de les fraccions d’orgànica i resta en els mesos de calor i la presència d’un educador ambiental durant el primer mes d’inici del desplegament dels contenidors de càrrega lateral.

Durant el torn d’intervencions, el portaveu d’ERC, Alfons Puche, va assegurar que “és un contracte que no incorpora gaires millores i surt més car que el que ja teníem, perquè fora del contracte hem de comprar dos camions i els contenidors, però és cert que és un servei bàsic i ens veiem obligats a aprovar-lo”. El republicà també va apuntar que “en el món dels residus, les empreses existents es reparteixen territorialment els contractes” i va demanar “unir esforços entre totes les administracions per a controlar aquestes empreses” i “estudiar mancomunar aquest servei per a millorar-ne l’eficiència”. Per la seva banda, el regidor de la CUP, Miguel Guiral, va destacar que “no és un contracte tant car, no reflexa l’increment de preus, ni l’aplicació de l’IPC o les millores en el sou dels treballadors, i això ens genera dubtes que l’empresa pugui oferir el servei amb millors condicions de les que ho fa ara, perquè l’únic que canvia és el tipus de contenidor”. A més, el cupaire va preguntar a l’equip de govern “quines són les mesures que aplicarà per controlar i fiscalitzar la prestació del servei, sobretot tenint en compte les deficiències detectades en la darrera auditoria”.

El portaveu d’Esparreguera 2031, Manel Roca, va afirmar que “som optimistes, però l’empresa ServiTransfer ens posa els pèls de punta per la trajectòria que té i tampoc ens agrada el canvi a contenidors de superfície, però necessitem adjudicar aquets contracte”. Roca també va emplaçar a “començar a pensar com serà el proper contracte, perquè tenim 3 anys i màxim un de pròrroga”. Finalment, el regidor de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, va destacar que “el problema dels monopolis en el sector dels residus i també en d’altres sectors no és culpa de l’Ajuntament, que simplement presenta una licitació i posa les condicions”. D’altra banda, va apuntar que “3 anys més 1 pròrroga fa por, perquè s’ha tardat més d’un mandat per aprovar el contracte” i ha assegurat que “cal fer un control exhaustiu, perquè ServiTransfer no ha complert mai i tampoc se l’hi ha exigit”.

Juntament amb el nou contracte del servei de recollida i transport de residus municipals, el Ple també va acordar, per unanimitat, l’establiment del servei públic i el Reglament regulador del servei de gestió de residus municipals, que recull els drets i deures de la ciutadania i les bases de la prestació del servei. El document s’ha actualitzat seguint la normativa vigent i també s’ha unificat el reglament de les deixalleries municipals i el del servei de contenidors, que fins ara disposaven de dos documents diferenciats. En l’àmbit de la gestió de residus, també es va acordar la liquidació de l’actual contracte de recollida de residus municipals, prestat per l’empresa ServiTransfer, amb els vots favorables de tots els grups municipals, excepte la CUP i el regidor no adscrit que es van abstenir.

Consell al Comissionat de Comunicació

Paral·lelament, el Ple va acordar per unanimitat la derogació del reglament del Consell de la Comunicació Municipal, que es va crear el 2002 però que resta inactiu des de l’any 2015. Aquest òrgan ara serà reemplaçat pel Comissionat de Comunicació, creat amb l’objectiu de de fomentar la participació i la interacció de la ciutadania amb la comunicació pública municipal, tot vetllant per la pluralitat i la independència dels mitjans de comunicació municipals. La sessió plenària també va aprovar dues modificacions de crèdit. La primera per valor de 12.000 euros per a finançar cicles festius durant aquest 2023 amb crèdits que provenen de la partida del nou contracte del servei de menjador del Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC), que no es faran servir durant gran part d’aquest any per estar ja coberts pel contracte actualment en vigor. El punt va prosperar amb els vots favorables de tots els grups municipals i l’abstenció d’ERC i el regidor no adscrit. La segona modificació de crèdit, que es va acordar per unanimitat, és de 52.000 euros amb càrrec al fons de contingència i serveix per a finançar les obres d'emergència fetes recentment a la zona de l’entrada sud de l’autovia A-2 pel trencament d’un pou del col·lector.