La rua de Carnaval de dissabte vinent, 18 de febrer, aglutinarà prop de 3.000 persones a Martorell (Baix Llobregat) –a més del públic assistent–. Així s’ha avançat a la presentació de l’esdeveniment, a la qual també s’ha anunciat la presència de l’actriu Itziar Castro i de la futbolista local Laia Martret com a pregoneres.

«Calculem que hi haurà unes 3.000 persones que participaran de manera activa en la rua, i una xifra semblant d’espectadors. Estarem en xifres d’abans de la pandèmia. La gent torna a participar en les activitats a l’aire lliure», ha destacat l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.

Dissabte serà el dia central de la festa, amb la concentració de les colles a les 17 hores al carrer del Mur i, mitja hora més tard, el pregó a la plaça de la Vila. A les 18 hores donarà el tret de sortida la rua, que recorrerà el carrer del Mur en direcció a la plaça del Portal d’Anoia, passarà per l’avinguda de Pau Claris, l’avinguda dels Germans Martí, la plaça del Vi i la rambla de les Bòbiles, per finalitzar a Ca n’Oliveres a les 21.00 h, on s’entregaran els premis i s’iniciarà la festa amb música carnavalera a càrrec de dos ‘dj’.