Les analítiques de l’aigua de fonts d’Olesa de Montserrat que ha dut a terme la Diputació de Barcelona en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olesa conclou que la Font dels Rabassaires porta aigua sense garantia sanitària, la font del Frare Pau no és apte per al consum i les fonts dels Encantats i de Vilapou no són aptes per al consum i tenen riscos per a la salut.

No és una situació que els tècnics entenguin com a especialment preocupant perquè es tracta d’aigua no tractada i, per tant, com que no pot garantir una qualitat durant tot l’any, se situa entre les no consumible. Són aigües que brollen de manera natural. El que sí aconsellen a l’Ajuntament és especificar i posar els rètols que calguin sobre quina és la situació de cada font.

Martí Figueras, cap del departament d’Olesa, explica que "primer es va recollir mostres d'aigua en les diferents fonts, mesurant la temperatura i el cabal. Aquestes mostres són guardades en una nevera portàtil i, posteriorment, són enviades a un laboratori per a ser analitzades. La traçabilitat del material està garantida per la Diputació, des de la seva recollida fins a la seva arribada al laboratori".

Figueras ha explicat que “per al 2023 es planeja fer una sola analítica més extensa per a caracteritzar millor la zona”. Figueras ha explicat que s’han centrat en les fonts de Vilapou, la dels Rabassaires, la del Frare Pau i la dels Encantats perquè són les més representatives i les que més gent utilitza.

Els paràmetres a analitzar per valorar la salubritat de les aigües es basen en una normativa del Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum. Aquests són: la terbolesa, la conductivitat, el pH, la quantitat de monòxid de nitrats i la presència de bacteris que es troben en aigües contaminades, com els coliformes.

Els resultats obtinguts mostren que la qualitat de l'aigua d'aquestes fonts no obtenen la garantia sanitària necessària, ja que es tracta d'aigua no tractada. L'aigua no apta per al consum s'atribueix quan els resultats no acompleixen els criteris mínims de potabilitat. L'aigua sense garantia sanitària és la procedent de les fonts que no reben cap tipus de tractament desinfectant i no es pot garantir la potabilitat continuada. Uns resultats que no varien del que sol ser normal en aquestes fonts i dels quals se n’extreu la informació per als cartells informatius, que disposen d’un QR enllaçat amb les analítiques.

Per tant, segons els tècnics, és recomanable seguir les senyalitzacions i no consumir l'aigua de les fonts naturals sense tractament previ. El cap del departament de Medi Ambient assegura que "gràcies a la renovació de la senyalització i a aquesta anàlisi, els habitants d'Olesa poden estar segurs que la informació sobre la qualitat de l'aigua de les fonts naturals és fiable i està actualitzada".