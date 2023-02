L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat destina més sòl municipal a la construcció d’habitatges de lloguer assequible. Es crearan fins a un total de 30 pisos, que rebran fons europeus per valor de 600.000 euros. Només 33 municipis de tota Catalunya han estat adjudicataris d’aquests fons.

Al maig de 2022, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va publicar al DOGC les condicions d’accés per a la selecció de propostes d’actuacions per al finançament del Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients, finançat pels fons europeus NextGenerationEU.

El govern municipal ha fet pública la voluntat d’incrementar el parc públic de lloguer al municipi. Primer hi va haver la cessió de sòl municipal en conveni amb l’INCASÒL i l’Agència de l’Habitatge (2019) per a la construcció de 33 habitatges de lloguer protegit. Les obres s'haurien d'iniciar aquesta any, al juliol de 2022. Després, l’Ajuntament va sol·licitar la subvenció dels fons europeus NextGenerationEU per a la construcció de més habitatges de lloguer. Aquesta sol·licitud va ser acceptada per resolució de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya notificada a l’Ajuntament el passat mes de gener.

La licitació que està preparant aquests dies l’Ajuntament possibilitarà la construcció d’entre 25 i 30 habitatges de lloguer assequible, amb algunes reserves per a col·lectius concrets.

L’Alcalde, Miquel Riera, ha explicat que Olesa ha estat dels pocs municipis a tota Catalunya que ha aconseguit aquesta subvenció. Riera ha detallat que és fruit de la “feina perseverant que es fa des del consistori a l’hora d’identificar les subvencions per a les que el municipi té més possibilitats” .

En els darrers anys, el consistori ha treballat intensament per impulsar la construcció o creació d'habitatge de lloguer assequible, i, atès que per l’Ajuntament seria molt difícil fer front a aquestes promocions amb fons propis, ha cedit sòl municipal per fer possible els diferents projectes de lloguer protegit.

El solar que es posarà a disposició de les empreses que vulguin tirar endavant la construcció d’una trentena d’habitatges de lloguer assequible s’ubica al carrer de la Indústria, darrera la Residència Santa Oliva.

Segons l’Alcalde, els nous habitatges amb protecció oficial “donaran resposta a un mercat molt tens, on és difícil trobar pisos de lloguer assequible” i també ha considerat que el projecte representa una oportunitat per al municipi.

L’Alcalde ha remarcat que la subvenció va lligada a una col·laboració público-privada i, per aquest motiu, en els propers dies l’Ajuntament mantindrà reunions amb totes les empreses interessades en el concurs.