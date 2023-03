La Passió d’Esparreguera es prepara per iniciar una nova temporada, a partir del 19 de març, amb l'objectiu de "consolidar les dues versions de l’espectacle", segons fonts de la mateixa entitat. El grup anuncia millores tècniques i noves escenografies per captar nou públic per a les escenificacions del 2023, que també hauria de servir per recuperar totalment la normalitat en l'etapa postpandèmica.

Des de la temporada passada, l’entitat ofereix al públic la posada en escena de dues versions de l’espectacle: la versió clàssica i el nou format, més curt. La versió clàssica, darrer testimoni que es conserva en l’actualitat de l’estructura de les “passions tradicionals”, està formada per dues parts diferenciades escenificades dins d’una mateixa jornada, matí i tarda. En la primera part es representa la vida pública de Jesús i en la segona la seva Passió, mort i resurrecció. Per la seva banda, el nou format ens proposa un espectacle de menor durada (2h 30m) en el que es representen les dues parts en una única sessió. "Es tracta d’una proposta més àgil i dinàmica, amb un nou text i sense mutacions, que conserva l’essència de la tradició. Totes dues versions mantenen, però, el mateix estil i la mateixa estètica", asseguren els organitzadors. Enguany, des del 19 de març fins al dia 1 de maig, s'oferiran 8 representacions (4 de cada format). L’equip de direcció artística, encapçalat per Robert Gobern, inicia la segona temporada al davant de les dues versions de l’espectacle, aportant continuïtat els canvis iniciats la temporada anterior. En l’apartat musical, la representació compta amb orquestra i cor en directe, amb l’equip de direcció format per l’Anna Niebla, l’Hèctor Martínez i en Marc Paredes, consolidant així un dels fets diferencials que la fan única. L'espectacle ha introduït millores en el so per aconseguir que el so arribi de forma més nítida i clara a tots els espectadors. S'strena un equip de so, amb nova microfonia i s’han incorporat panells acústics per evitar rebots. També hi ha canvis en 4 quadres, se n'introdueix un de nou , el Quadre de la quitxalla / Guariment d’una leprosa. Així mateix, s’han fet ajustos als quadres del Sanedrí, aconseguint que avanci amb més agilitat aquest segment de l’espectacle. I hi ha noves escenografies per al quadre de Pilat.