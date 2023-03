L’Ajuntament d’Esparreguera ha presentat aquest dimarts la Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans, que ha elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. L’acte l’han encapçalat l’alcalde, Eduard Rivas, la vicepresidenta primera i diputada d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Lluïsa Moret, així com una trentena de professionals que treballen amb aquest col·lectiu al territori i que han participat en la confecció de la publicació. S’ha celebrat a l’Auditori Josep Borràs de l’Escola Municipal de les Arts. L'acte ha comptat amb la presència de la vicepresidenta primera i presidenta de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, i la regidora de Gent Gran, Maria Vallejo, així com més d’una trentena de professionals i persones de diferents àmbits i serveis que treballen amb gent gran, com serveis socials, cossos de seguretat, serveis sanitaris i sociosanitaris i entitats del tercer sector. El document, que s’ha elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona, està ja disponible en format digital i, properament, ho estarà també en paper.

Durant la presentació, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha afirmat que “el principal objectiu d’aquesta guia és establir uns protocols i mecanismes d’actuació per abordar els maltractaments, però, en el vessant polític, també posa el focus en problemàtiques que estan invisibilitizades i de les quals cal començar a parlar per generar recursos específics i transversals, com és el cas d’aquesta guia, per abordar els maltractaments a les persones grans”. Segons Rivas, “les institucions, però també la ciutadania, hem de tenir les eines per poder identificar i acompanyar en aquests casos, perquè treballar plegats reverteixi en una millora de la qualitat de vida i de la seguretat en aquesta etapa vital”.

Per la seva banda, la vicepresidenta primera i presidenta de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha apuntat que “l’edatisme és el tercer motiu de discriminació més important al món, després del racisme i del sexisme, i genera patiment i discriminació a les persones grans per diferents motius i en diferents àmbits de la vida pública i privada. La seva expressió més dramàtica és la violència, que normalment passa en l’entorn privat i familiar i, per això, costa molt identificar aquests maltractaments i aconseguir que les persones grans s’identifiquin com a víctimes i denunciïn”.

La Diputació de Barcelona disposa d’una comissió vinculada a Gent Gran, en la qual hi participen 80 municipis de la província, i a través de la qual s’han extret algunes dades de la situació de la demarcació respecte els maltractaments. “Hem identificat gairebé 600 maltractaments, el perfil són majoritàriament dones amb problemes cognitius i de dependència i el gruix d’aquestes violències són exercides per familiars propers, en la majoria dels casos es tracta de violència psicològica, però també hi ha negligència i violències econòmiques i físiques”, ha exposat Lluïsa Moret. La diputada ha subratllat que “és un fenomen complex i que ha estat invisibilitat durant molt temps, però les administracions públiques estem fent esforços per fer-lo visible i poder implementar polítiques públiques per a contrarestar aquestes situacions”.

En aquest sentit, la guia que s’ha presentat defineix la tipologia de maltractaments que poden patir la gent gran, tant a casa com a les institucions, les formes i senyals d’alerta i identifica els factors de risc i de protecció davant aquestes situacions. També inclou elements per a la prevenció, la detecció, l’avaluació i la intervenció davant els maltractaments. Finalment, detalla els aspectes jurídics que s’han de tenir en compte pels diferents agents que intervenen i elabora un llistat amb els recursos i serveis disponibles al territori. La tècnica atenció a les Persones referent de Gent Gran, Victòria Debés, ha explicat que, “per a elaborar el document primer es va constituir la taula de les persones grans, que compta amb una mesa política i una de tècnica, també es va fer una formació als diferents agents implicats i, finalment, es van fer diferents sessions per adaptar la guia a les circumstàncies i les necessitats d’Esparreguera”.

Visibilitzar i detectar maltractaments

En la seva intervenció, la directora del Programa de Promoció de l’Autonomia i Prevenció de Maltractaments a Persones Grans de la Diputació de Barcelona, Pilar Martínez, ha assegurat que “els maltractaments a les persones grans són un fenomen invisibilitzat i molt poc estudiat” i, per això, “l’objectiu d’aquesta guia és ajudar a visibilitzar-los i detectar-los a través d’un treball transversal i multidisciplinar perquè els maltractaments tenen moltes cares, són polièdrics”. El maltractament o abús es pot trobar de diverses formes: físic, psicològic o emocional, sexual, econòmic, negligència, abandonament i vulneració de drets. Per això, els objectius de la guia són sensibilitzar els equips de professionals que treballen amb persones grans sobre el fenomen dels maltractaments, aprofundir en el seu coneixement, proporcionar criteris per prevenir, detectar i intervenir en aquests casos, facilitar una eina per orientar les actuacions dels equips professionals i destacar la importància de l’abordatge multidisciplinari, per fer front a les diverses situacions de maltractaments a persones grans. Durant l'acte s'ha projectat el curtmetratge "Contra natura" d’Isaac Berrokal, que reflecteix de manera realista i punyent un cas de maltractament exercit per un fill cap a la seva mare, una dona gran.