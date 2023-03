La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart i González, ha visitat els actuals jutjats de Martorell i ha anunciat que "ara sí, els nous jutjats seran una realitat amb un termini de temps breu". Acompanyada de l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa (Junts x Martorell), Ubasart ha reconegut que els jutjats actuals que disposa la ciutat segurament es tracten "dels més precaris del país" però ha anunciat als treballadors judicials i l'alcalde que hi ha la total "disposició per desencallar la construcció dels nous". L'edifici actual, ni té les condicions per encabir-hi els jutjats, ni es troba en un espai estructuralment correcte, ni ha pogut créixer al ritme necessari per a una ciutat que té dues presons en el seu partit judicial. Aquesta situació ha estat posada sobre la taula pels mateixos jutges que hi treballen. El projecte, amb la darrera actualització del Pla d'inversions en equipaments, s'ha incrementat en un 30%, fins arribar als 18,8 milions d'euros.

La problema dels jutjats de Martorell s'arrossega de fa anys i les promeses, també. Ubasart, però, ha indicat que aquesta vegada, però, la consellera ha declarat que és diferent perquè "tenim un projecte, un pressupost, i un calendari amb data d'inici de licitació de les obres. Un cop licitat el projecte, que serà ben aviat, les obres començaren a efectuar-se i això ja no té marxa enrere". La consellera ha afirmat que les obres començaran l'any 2024 i que finalitzaran el 2026.

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, es mostra agraït per aquest pas. "Construir uns jutjats nous és una de les reclamacions històriques que tenim a Martorell des de fa més de vint anys, i sembla que ara sí, es farà".

Millor tracte a les víctimes de violència de gènere

Mentrestant, però, cal resoldre dues urgències. La primera és l'atenció a les víctimes, en especial de violències masclistes. Ubasart ha dit que "tenim una mancança, en aquest moment perquè les víctimes s'han d'esperar en una habitació petita que era pensada per arxius, i és un lloc que no és òptim". Per millorar aquesta situació, ha anunciat que aquesta Setmana Santa iniciaran unes obres per "habilitar una sala per víctimes, perquè si ve amb infants o familiars, pugui esperar-se en condicions òptimes, tranquil·les. Les esperes als jutjats no són curtes i, per tant, s'ha de fer amb la qualitat més gran possible". Aquesta nova sala seguirà el mateix model d'altres seus judicials, i anirà acompanyada d'uns protocols perquè la víctima no es trobi amb el seu agressor. La consellera ha comentat que "aquests circuits ja existeixen, i nosaltres, amb els operadors jurídics, revisarem que si hi ha millores es puguin dur a terme".

La segona urgència és resoldre la saturació de feina. Ubasart ha explicat que això es deu a diversos factors, com que "la ràtio de jutges a escala espanyola és més baixa que la mitjana de l'entorn europeu". "Nosaltres -ha afegit-, cada any, juntament amb el TSJC, demanem nous jutjats que estan justificats pel volum de feina", però en el cas de Martorell no han arribat. La consellera espera que es pugui descongestionar el sistema a través de diverses mesures que estan implementant, com "la digitalització de l'administració de justícia o el desenvolupament d'experiències de gestió alternativa de conflictes, una dimensió que ens agrada molt treballar".

Els actuals jutjats es distribueixen en set òrgans judicials dispersats en sis edificis diferents del passeig Sindicat i de l'avinguda Pau Claris, en immobles de lloguer per al conjunt dels quals es paguen anualment uns 900.000 euros. Són instal·lacions petites, antigues i en mal estat, que avui la consellera i l'alcalde han visitat.

Acord amb els funcionaris de presons

D'altra banda, Ubasart ha celebrat l'acord amb els funcionaris de presons d'ahir, "on hem posat sobre paper dos elements que realment ens preocupaven: garantir la seguretat dels treballadors i treballadores i les persones internes, i continuar desenvolupant el model d'execució penal català, que és d'èxit i reconegut a escala internacional". En el pla de compromís també es contempla un redimensionament de les plantilles amb un increment de 350 efectius i el desenvolupament d'un pla en contra les agressions. Ubasart s'ha mostrat contenta "amb el treball conjunt entre administració i representants sindicals penitenciaris".