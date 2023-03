Les obres per construir la nova seu judicial de Martorell (Baix Llobregat) començaran el 2024 i acabaran el 2026. Així ho ha anunciat la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, que aquest dijous ha visitat les actuals dependències judicials, situades en baixos d'edificis, i s'ha reunit amb l'alcalde de la ciutat, Xavier Fonolleres. Ubasart ha celebrat que finalment s'hagi desencallat el projecte, que amb la darrera actualització del Pla d'inversions en equipaments ha permès incrementar-lo en un 30% fins arribar als 18,8 milions d'euros. Fonolleres, per la seva part, s'ha mostrat satisfet perquè després de tants anuncis per part del Govern puguin veure per fi llum al final del túnel i dotar la ciutat d'un equipament de primer ordre.

El projecte ha de permetre tirar endavant una petició històrica a Martorell, "de 20 anys", segons ha recordat Fonolleres. El nou edifici ha de deixar enrere l'actual complex de jutjats, situats en baixos d'edificis, en un estat que complica la feina dels qui treballen i l'estada dels usuaris, i que fins i tot obliga a traslladar detinguts a cel obert, sota la mirada de qualsevol veí. "Avui sí podem dir que per fi desencallem el projecte de seu judicial per a Martorell, ja no hi ha camí de tornada enrere", ha destacat Ubasart en la presentació del nou calendari. "Les obres dels nous jutjats de Martorell començaran el primer trimestre de 2024 i l'edifici estarà llest a finals de 2026, tenim projecte, pressupost i calendari fix”, ha destacat la consellera. L'equipament s'ubicarà, tal com estava previst, en els terrenys al costat de l'estació d'FGC Martorell Central, i permetrà disposar de més de 5.000 metres quadrats exclusivament per a usos judicials, més del doble dels actuals. La despesa total que es destinarà al projecte suma 18,8 milions d'euros, i representa un increment del 30,5% respecte de la inversió de 14,4 anunciada l'any 2021. Aquesta major dotació és fruit de la revisió feta pel Departament a finals de 2022 del Programa d'inversions en equipaments (PEA) per al període 2022-2026, i que preveu invertir en la nova seu judicial de Martorell 673.601 euros aquest any 2023, 9,4 milions d'euros l'any 2024, i 8,7 més durant l'any 2025. Els actuals jutjats es distribueixen en set òrgans judicials dispersats en sis edificis diferents del passeig Sindicat i de l'avinguda Pau Claris, en immobles de lloguer per al conjunt dels quals es paguen anualment uns 900.000 euros. Són instal·lacions petites, antigues i en mal estat, que avui la consellera i l'alcalde han visitat. "A diferència del que van dir el conseller i dues conselleres, ara tenim calendari, pressupost, projecte i data d'inici de licitació de les obres", ha apuntat Fonolleres."Fa més de 20 anys que demanem l'edifici judicial, i sembla que ara tenim la certesa que el tindrem", ha conclòs.