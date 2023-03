El Departament d’Interior limitarà el tram de l’AP-7 entre Martorell i Gelida a 100 km/h i anticiparà la construcció de 70 km de carril addicional per frenar l’augment d’accidentalitat que ha patit la via des que es van alliberar els peatges el 2021.

Així ho han anunciat aquest dijous el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el director del Servei Català del Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, en una presentació de millores de la via celebrada aquest dijous a la seu d’Interior.

La nova limitació de velocitat a 100 km/h és un programa pilot i s’aplicarà en el tram de 5 quilòmetres de l’AP-7 que hi ha entre Martorell i Gelida, on actualment regeix el límit de 120 km/h i es controlarà mitjançant radars mòbils.

Divendres a la tarda

Caldrà anar com a màxim a 100 km/h el divendres a la tarda i el dissabte al matí en el sentit de sortida de Barcelona (cap al nord o el sud de l’AP-7) i en sentit retorn a la capital catalana, diumenge a la tarda.

La mesura entrarà en vigor aquest mateix divendres, 24 de març, i ho estarà durant els pròxims caps de setmana, sense que el SCT hagi posat un termini d’expiració: «És una prova pilot. Estarà en vigor fins que tinguem dades per analitzar si la mesura ha sigut útil», ha assegurat Ramon Lamiel.

L’objectiu de la restricció és reduir tant els embussos com, sobretot, els accidents: aquest és un dels trams on més s’ha incrementat l’accidentalitat des de l’eliminació dels peatges de la via el 2021 i els últims dos caps de setmana ha concentrat, en cadascun, accidents múltiples amb set i quatre cotxes implicats, respectivament.

Lamiel ha precisat que si reduir la velocitat a 100 km/h no resulta efectiu per a l’objectiu perseguit, continuaran fent la prova baixant el límit a 80 km/h.

Sigui a 100 km/h o a 80 km/h, el SCT ha assegurat que si la mesura funciona l’estendran a altres trams amb una accidentalitat similar a la de Martorell-Gelida.

Més vehicles, més accidents, més embussos

Interior, el SCT i els Mossos d’Esquadra atribueixen aquest increment de l’accidentalitat a l’augment de vehicles a la via: només el tram esmentat ha experimentat un increment de més de 26.000 vehicles diaris en la comparativa entre el 2019 i el 2022.

En global, l’AP-7 va mostrar un increment del 26% de vehicles el 2022 respecte al 2019 a causa de l’eliminació dels peatges, cosa que també ha comportat un augment de la sinistralitat: dels 15 morts en accident el 2019 es va passar a 24 el 2022 (un increment del 60%).

L’increment de cotxes a la via també ha repercutit en l’augment del nombre d’embussos (a prop del 30%) i la seva durada, que ha crescut un 74%.

Carrils addicionals, radars i drons

Per posar remei a la situació, el SCT i Interior han planificat un paquet de mesures que es va implementant en els pròxims dos anys i que costarà 14 milions d’euros.

Quant a les millores en infraestructura, s’instal·laran carrils addicionals en quatre trams (Orriols-Cabanes, la Roca-Hostalric, Granada-Gelida, l’Aldea-l’Hospitalet de l’Infant), s’avaluarà suprimir les incorporacions a l’AP-7 en direcció Barcelona en el tram entre la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, s’instal·laran 25 quilòmetres de carril addicional entre Llavaneres i Alella i es millorarà el contracte de grues per augmentar la capacitat de treure vehicles sinistrats de la via.

També s’aplicaran mesures de seguretat viària com ara utilitzar drons en punts conflictius que posaran multes a través de la presa d’imatges, s’instal·laran nous radars de tipus carro i un nou radar de tram entre Móra d’Ebre i Constantí i s’implementaran sistemes de velocitat variable tant a l’AP-7 (tram Mollet del Vallès-el Papiol) com a la C-58, perquè sigui una via alternativa amb capacitat per acumular vehicles.