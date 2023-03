El diputat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, juntament amb l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, i diversos tècnics i tècniques de l'Ajuntament, han presentat aquest dimarts dos nous projectes per proveir amb energia renovable el municipi abrerenc, per una banda la instal·lació de plaques solars en edificis municipals i per altra, la instal·lació d'una caldera de biomassa. Per realitzar-los, compten amb el suport de la Diputació de Barcelona i un finançament de prop d'1,3 milions d'euros per part de la mateixa institució. Aquestes ajudes i obres al municipi formen part del programa sectorial "Renovables 2030", que l'ajudaran a assolir les directrius que ha marcat l'ONU per l'any 2030.

El primer projecte que posaran en marxa serà una caldera que funcionarà amb la combustió de biomassa. A través d'una xarxa d'escalfor, preveuen poder tenir aigua calenta a totes les instal·lacions esportives del poble: el Camp de Futbol Municipal, el Centre Aquàtic Municipal (CAM), el Pavelló Esportiu Municipal i la Piscina Municipal d'estiu. La biomassa és una energia renovable i sostenible que "ens permetrà disminuir l'emissió de CO₂ a l'atmosfera, una reducció i estabilitat de costos, i no dependre d'una sola matèria prima, com fem ara amb el gas", explicava un tècnic de l'Ajuntament. Actualment, l'escalfament d'aigua es fa amb gas, una manera que quedarà com a alternativa.

La biomassa és especialment interessant d'utilitzar, ja que "s'aprofiten els treballs de neteja forestal, i tot el combustible que abans podia resultar ser pólvora en un bosc a l'estiu, ara es pot utilitzar per transformar en energia", comentava un tècnic. Xesco Gomar apuntava que "aquest estiu serà un drama: els boscos estan plens de combustible i no els estem gestionant. Fer d'una amenaça una oportunitat, com és la biomassa, estableix molt bé cap a on hem de mirar en el futur". Calculen que amb la combustió de biomassa reduiran 242 tones de CO₂ cada any, el que suposaria l'obtenció de més d'un milió tres-cents mil quilowatts i abastir amb energia 450 cases.

El segon projecte serà la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum als mateixos centres esportius, com també a l'Escola Ernest Lluch, l'Escola Bressol Municipal Món Petit i la Biblioteca Josep Roca i Bros.

De l'energia obtinguda, preveuen tenir sobrant. Un tècnic abrerenc explicava que "com que emmagatzemar-lo té un cost molt elevat i la tecnologia no ens ho permet, ens plantegem enviar-lo a altres equipaments on les cobertes són massa petites i no podem posar plaques fotovoltaiques o bé fer unes bonificacions per les comunitats de gent que necessita béns socials". Aquesta és una mesura que ja funciona a Mataró, tal com explicava Gomar: "el sobrant que tenim d'energia l'enviem directament a aquelles comunitats que des dels serveis socials hem detectat que tenen pobresa energètica".

A diferència de la biomassa, que encara produeix cert percentatge de CO₂, les plaques fotovoltaiques, a més de ser una energia renovable, també és neta, no produeix gens de CO₂. Des de l'Ajuntament, preveuen obtenir "un milió tres-cents mil quilowatts d'energia verda, i utilitzar-ne una mica més de mig milió. Això vol dir que ens sobrarà gairebé la meitat del que produïm". Amb el projecte fotovoltaic, preveuen estalviar al voltant de 366 tones de CO₂ cada any.

En ambdós casos, les obres començaran aquest 2023 i s'espera que siguin operatives, l'any que ve, el 2024.