Els alcaldes del Baix Llobregat Nord asseguren que falten metges de primària, que especialment hi ha mancances en pediatria i que caldria construir nous serveis per atendre les urgències a nivell de primària, perquè ara hi ha un únic servei a Sant Andreu de la Barca. Aquest divendres, els alcaldes dels municipis d'aquesta àrea s'han reunit i han et publica la queixa des del Pont del diable de Martorell. Han parlat tant de sanitat com de seguretat ciutadana, que són dos temes que els alcaldes coincideixen en que les solucions són exclusivament en mans de l'administració de la Generalitat. Els alcaldes que hi han participat (alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, l'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, l'alcaldessa de Sant Andreu, Ana Alba, l'alcalde de Castellví de Rosanes, Adrià Camino, l'alcalde d'Olesa de Montserrat, Miquel Riera, l'alcalde de Sant Esteve de Sesrovires, Enric Carbonell, i la regidora d'Abrera Guadalupe Marcos), són de Junts, PSC o independents. Resultat de la trobada han fet públic un document on es reuneixen les demandes. Ara l'enviaran al departament de salut català.

Els ciutadans del Baix Llobregat nord necessiten tenir un metge de primària assignat. Ara mateix, això no passa, sobretot en el cas de pediatria. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha afegit que des del 2008 demanen millores d'ampliació per a l'hospital de Martorell, integrant de la xarxa d'hospitals públics SISCAT. Fins ara no s'havien atès mai. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va indicar, però, que hi ha algun canvi perquè "hem aconseguit l'acord de concessió de l'ampliació. Falta, però, el conveni pel finançament per tirar endavant l'ampliació de l'hospital".

Fonollosa ha explicat que el 58% de les urgències són de primària, i això demana que hi hagi un altre centre". En aquests moments només n'hi ha un, el de Sant Andreu de la Barca. "Al Baix Llobregat nord som 160.000 persones. Per donar un servei òptim, n'hi haurien d'haver com a mínim tres", deia l'alcalde martorellenc.

L'alcaldessa de Sant Andreu de la Barca, Ana Alba, ha posat sobre la taula les necessitats en salut mental. "Després de la pandèmia hi ha hagut un augment de problemes de salut mental i suïcidis, sobretot entre els joves. No tenim recursos, l'hospital de referència de Martorell està saturat. La gent arriba a l'hospital i marxa el mateix dia, sense ingrés, perquè no tenen personal per establir comunicació amb els serveis socials. Això és una mancança molt greu que ens afecta a tots", ha indicat.

Més seguretat

Els alcaldes ha aprofitat la mateixa trobada per exposar el que consideren que són dèficits en la dotació de Mossos. "A l'àrea bàsica policial fan falta molts més efectius dels que ara hi ha", ha assegurat Fonollosa. "La dotació de més Mossos és necessària per poder fer la feina amb normalitat, ells mateixos ens ho diuen", ha explicat l'alcalde de Martorell. Si augmentessin els efectius, Fonollosa explicava que els permetria fer coses conjuntes amb les policies locals, com "campanyes adreçades a col·lectius de risc, gent gran, persones que han estat víctimes de violència de gènere, fer campanyes de sensibilització...".

I també reclamen més atenció sobre les ocupacions il·legals d'habitatges. A Espanya, a diferència de la resta de codis penals d'Europa, no es gaudeix d'una pena que condemni amb presó aquestes ocupacions. "Les ocupacions proliferen de manera exponencial, el nostre territori és líder en ocupacions, en comparació amb la resta d'Espanya. Els ocupes han trobat un marc legal idoni per delinquir sense que hi hagi conseqüències penals", comentava Fonollosa.

El conjunt d'alcaldes i alcaldesses ha establert de forma unànime que la responsabilitat de solucionar la situació sanitària i de seguretat és de la Generalitat de Catalunya, "i li demanem que actuï, en molts casos, de forma urgent", ha conclòs Alba.