El mercat municipal d'Olesa de Montserrat té una excel·lent ubicació tenint en compte que s'adreça principalment als veïns de la mateixa població, però necessita regenerar els seus clients, ja que els que són habituals és una població que s'ha envellit. Aquestes són algunes de les conclusions del darrer treball sobre la situació del mercat municipal d'Olesa i les accions a prendre per millorar les ventes i l'ocupació de les parades. L’Ajuntament d’Olesa va encarregar a la consultora especialitzada en comerç Procom Retail un estudi comercial detallat del Mercat Municipal per analitzar l’oferta i la demanda del municipi en alimentació amb l’objectiu d’adoptar mesures per modernitzar l’equipament.

L’estudi, que s'ha pagat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, analitza l’oferta comercial del Mercat i el seu encaix en els hàbits de compra i l’actual oferta comercial en el sector de l’alimentació d’Olesa. El regidor de Promoció Econòmica, Dídac Solà, ha presentat les propostes i conclusions de l'estudi als paradistes aquest dimecres.

El document remarca que el públic potencial del Mercat Municipal és la població d’Olesa, que es troba a 10 minuts a peu, i que al voltant del 50% de les persones fa aquí la seva compra de carn, peix i fan ús de la restauració amb una freqüència quinzenal. Una de les responsable de l’estudi, Gemma Ponsa, ha explicat que “és un mercat tradicional i el producte es dirigeix majoritàriament a un públic adult que, amb els anys, ha anat envellint. Per aquest motiu s’ha d’anar rejovenint per a que la seva activitat tingui continuïtat”.

De les entrevistes fetes als clients i clientes, destaquen que un dels punts crítics és el preu dels productes, i el més valorat és el tracte i servei que es dona al client. “Falta comunicar millor el producte, que el client sàpiga que és bo, i s’ha de destacar el seu valor afegit i diferenciat del supermercat, que és el producte saludable, de qualitat i de proximitat. Per això cal tenir un pla de comunicació, comunicar més i millor” ha destacat Ponsa.

Estratègies de futur

Juntament amb la diagnosi de la situació, s’han presentat les estratègies de futur amb diferents àmbits d’actuació que passen per donar més visibilitat externa a l’equipament, millorar la senyalització, crear espais de serveis a l’exterior, reorganitzar les parades per cobrir els espais buits, cuidar la imatge del recinte fent un bon manteniment tant de les parades com d’espais i elements comuns, o accessos a l’aparcament soterrani, crear espais de serveis a l’exterior, reorganitzar els horaris per a un millor funcionament o fer més promoció dels productes i serveis, entre d’altres.

Montserrat Farré, una altra de les autores de l’estudi, ha explicat que “amb les diferents estratègies de futur volem fer un mercat més modern, viu, dinàmic i que vingui públic nou. El Mercat Municipal d’Olesa està molt ben ubicat, però alhora té molta competència amb oferta de supermercat”, i ha afegit “s’ha de replantejar cap a on vol anar, modernitzar-se per atraure nou públic, millorant els aspectes més febles i potenciant els seus punts forts que el diferencia dels supermercats i que és la relació amb els clients i els productes alimentació fresca, de qualitat i proximitat”.

El resultat de l’estudi mostra diferents propostes encaminades a la millora i reordenació comercial del mercat, l’avaluació del “mix comercial” –la tipologia de comerços que hi ha–, actuacions sobre les parades buides, la millora dels serveis i horaris, propostes sobre la gestió, així com la viabilitat d’introduir nous formats comercials que aportin una millora qualitativa. Tot plegat amb l’objectiu de trobar nous motors per al mercat i, d’aquesta manera, dinamitzar-lo i impulsar-lo. Aquest equipament, amb 91 anys d’història, té actualment el 50% de les parades actives, el 34% estan tancades, un 12% es dedica a la restauració i un 4% restant és espai de servei.

Un edifici catalogat de 1932

El Mercat Municipal és un edifici catalogat a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català que es va inaugurar el 1932. Fa 50 anys es va afegir l’edifici annex, l’actual zona de peix, i en els darrers anys s’han anat realitzant diferents obres de millora en l’edifici, en les cambres frigorífiques, s’han instal·lat plaques fotovoltaiques a la coberta i s’ha renovat la xarxa d’aigua de les parades, entre d’altres.

L’Ajuntament d’Olesa té un conveni anual amb l’Associació de Paradistes del Mercat per treballar conjuntament per a la dinamització del comerç i la professionalització de la seva gestió. A nivell de digitalització, darrerament s’ha posat en marxa l’aplicació Impulsa Olesa o els armariets electrònics.