L'alcalde d'Olesa de Montserrat, Miquel Riera, ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que es tornin a estudiar les solucions de connexió amb la futura B-40 i la C-55. Aragonès ha visitat aquest diumenge Olesa de Montserrat per veure la representació de La Passió d'Olesa, acompanyat de l'alcalde d'Olesa de Montserrat, Miquel Riera, i de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Aragonès, de visitar el teatre, ha signat el llibre d'honor del l'Ajuntament, i és on ha pogut parlar amb Riera.

El president ha escrit una pàgina del llibre d'honor en què s'ha mostrat honorat de visitar Olesa i ha destacat "el dinamisme de les seves entitats i la seva ciutadania, del patrimoni natural que atresora i les seves tradicions culturals". També ha afegit que hi ha "molts reptes de futur per treballar conjuntament entre el Govern de Catalunya i l'Ajuntament d'Olesa: la millora contínua dels serveis públics, l'enfortiment de les connexions i infraestructures i la generació de llocs de treball de qualitat”.

Seguint les paraules escrites del president, Riera ha constatat que "al Baix Llobregat nord quedem fora de l'àrea metropolitana, i amb la igualtat de serveis i equilibri que hi hauria d'haver entre les poblacions, nosaltres tenim un cert dèficit. Hi ha una manca d'inversions i es necessita una millora d’infraestructures".

Riera ha aprofitat per explicar que els preocupa la pròxima obertura de l'autovia B-40 i les connexions que tindrà amb la C-55. "Ens preocupa que quan obrin la B-40 segurament Google mateix portarà moltes cotxes a enllaçar la C-55 travessant Olesa, i molt probablement tindrem un col·lapse dins del municipi. Ens fa falta un ramal que vagi des de la part sud del túnel de la B-40 fins al primer accés, però no s'ha projectat. Des de Barcelona fins a Berga o més amunt, veiem que tots els accessos als pobles els ha fet la Generalitat. Tots menys 2: el sud i el nord d'Olesa". Riera també ha afegit que l'accés nord del polígon on hi ha dues indústries químiques és "l'únic, i es tracta d'un pont del 1982 que avui no compliria la normativa. Des del 1993 està dibuixat el que hauria de ser un accés normal, però no s'acaba mai de desenvolupar, perquè nosaltres no tenim capacitat i les indústries no tenen interès".

Riera ha dit que fa més de quinze anys que fan reflexions al voltant d'aquest tema, i ha reclamat que la Generalitat el posi dins l'agenda i lideri l'elaboració del projecte, el seu compliment i construcció. Ha afegit que es va reunir al juliol amb el secretari d'infraestructures, Ricard Font, i van arribar a "un compromís que es va plasmar en un protocol, però que no acaba d'aterrar".

Aragonès ha pres notat de les reclamacions de Riera. Per una banda, respecte a les inversions a la comarca ha declarat que "com a Govern ho tenim clar, volem que el conjunt del país gaudeixi del mateix nivell d'inversió i infraestructures". Per altra banda, posant l'accent a les reclamacions de les infraestructures, ha dit que "parlaré amb el conseller de territori perquè ho puguin arreglar. Probablement, el protocol que hi havia previst hi deu haver hagut algun retard vinculat al traspàs de carreteres del Departament, però en tot cas s'ha de rescatar el tema, veure com li donem sortida i anar per feina".

Seguidament, han anat a veure la representació de la Passió, un espectacle que any rere any intenta actualitzar-se i posar al dia un text i una tradició que implica bona part de la població. Aragonès, al final de la representació ha felicitat als que ho fan possible. "La meva enhorabona per tot el talent que hem vist a l'escenari, per la interpretació, la dicció, l'escenografia i el so", ha dit Aragonès. Que ha afegit el valor que té que durant tants segles es mantingui la tradició de la representació de la Passió.