Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat al centre operatiu de Martorell dues de les cinc locomotores duals, que poden funcionar amb energia elèctrica de la catenària i que també tenen un motor de gasoil-, que es posen en servei per als trens de mercaderies de la mina de Súria i per a la planta de Seat a Martorell. El sistema permet que els combois que surtin, per exemple, de Súria puguin circular en bona part del tram amb sistema elèctric. Ara, les màquines eres de gasoil, perequè el tram Súria-Manresa no està electrificat. El canvi d'un tipus de tracció a l'altre es fa automàticament, si es vol, sense haver d'aturar el tren.

La compra d'aquestes locomotores es va firmar a principis de l'any 2020 amb un pressupost de més de 30 milions d'euros. Les cinc locomotores està previst que entrin en servei al 100% a finals d'aquest mes de maig, i això permetrà retirar locomotores antigues. La compra d'aquest material ha de suposa un estalvi en combustible dièsel que podria arribar fins al 66%, el mateix percentatge que es generarà d'estalvi de contaminació de CO2. Les màquines estan fabricades per Stadler. Aquestes locomotores “suposaran fer un pas endavant perquè són més eficients i potents”, ha destacat el conseller de Territori, Juli Fernàndez, en l'acte de presentació d'avui a Martorell.

Les locomotores 257, de 20 metres de longitud i 3,9 metres d’alçada, tenen un pes de 90 tones i incorporen diverses millores respecte a les locomotores 254 dels anys 90, entre les quals destaquen la fiabilitat, el fre elèctric regeneratiu, el canvi de tracció automàtic i la reducció del soroll així com millores tecnològiques i també ergonòmiques per al personal de conducció.

Rodalies té incidències 8 de cada 10 dies de servei

Des del Centre d'Operacions d'FGC a Martorell, on ha presentat la posada en servei de noves locomotores de mercaderies híbrides (dièsel i elèctrica), el conseller Fernàndez ha recordat que la xarxa de Rodalies pateix incidències 8 de cada 10 dies, el que demostra que hi ha un problema cronificat al què cal donar-hi solució. "Que tenim un problema crònic d'inversió a la xarxa és evident i cal trobar solucions per millorar el dia a dia de la gent", ha assenyalat. S'ha mostrat convençut que Adif no posarà pegues al Govern català per investigar les causes de l'incident.

