La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Martorell, el Projecte bàsic i executiu de la primeta fase d’intervenció per a la rehabilitació de la torre Bassols, un edifici residencial rural documentat des del segle XIII, declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). L'import de les obres de conservació perquè la casa no caigui en una situació de ruïna és de gairebé mig milió d'euros.

El projecte, que ha estat dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), té com a objectiu definir les actuacions d’urgència necessàries per tal de frenar la degradació que pateix l’edifici i garantir la seguretat de les estructures.

Aquesta primera fase d’intervenció permetrà avançar amb la resta de fases que haurien de culminar amb la rehabilitació de la totalitat de l'edifici segons es preveu en el Pla director redactat l’any 2019.

La inversió prevista per al conjunt de les intervencions és de 432.273 euros i comprèn actuacions de desmuntatge d’elements inestables, apuntalament, consolidació i reparació d’estructures en mal estat, així com la formació de noves cobertes provisionals en substitució de les desaparegudes per evitar l’entrada d’aigua de pluja a l’interior i millorar l’estabilitat dels murs.

La torre Bassols de Martorell és un edifici residencial rural documentat des de l’any 1208, i que està format per diferents cossos organitzats al voltant d’un pati rectangular i bastits, majoritàriament entre els segles XV i XVI. Actualment el conjunt es troba en mal estat, amb zones parcialment ensorrades i parts de la teulada esfondrades.