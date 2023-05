El Centre Cultural Cal Puigjaner va obrir les portes l’11 de març de 2023 en una jornada festiva amb activitats culturals i des d’aleshores un miler d'olesans s’han acostat per visitar aquest nou equipament municipal. El Regidor de Cultura, Xavier Rota, ha explicat que més d'un miler de persones l'han visitat. "El mes de març van visitar el centre 300 persones i durant l’abril es van superar totes les expectatives al rebre 740 visitants”, ha comentat Rota. El regidor assegura que els principals objectius de l’espai, “omplir un buit molt reclamat i donar un ús pedagògic al patrimoni”, es veuen plenament assolits amb l’alta participació i bona rebuda per part de la ciutadania.

L’Espai Montserrat, dedicat a la difusió del patrimoni montserratí en tots els seus àmbits, compta amb una gran quantitat d’informació i material audiovisual. Per Rota, “la quantitat i qualitat d’elements exposats fa que la gent repeteixi o recomani la visita a l’equipament. A més, totes aquestes peces conflueixen en un mateix lloc amb la idea de potenciar el territori”.

L’exposició principal està formada per peces molt interessants que provenen tant del fons propi de l’Ajuntament com de fons privats i d’entitats com el Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, la UEC o la Comunitat Minera Olesana. El regidor destaca que “la tasca de conservació del patrimoni no només es limita a aquest equipament, també disposem d’uns locals que fan la funció de magatzem, un taller de restauració a Arts i Oficis i un espai on es conserven les peces restaurades”.

Tant l’Espai Montserrat com l’exposició Menja’t el Montserrat són dos projectes que pretenen interpel·lar l’entorn, d’aquesta manera el Centre Cultural Cal Puigjaner es converteix en un punt de trobada del patrimoni dels municipis propers a la muntanya de Montserrat com Esparreguera, Vacarisses o Abrera. Rota apunta que “rebem visites de gent d'aquestes poblacions que troben a faltar aquesta peça en el seu municipi i que l’han trobat a Olesa”.

L’altre puntal de l’equipament és la promoció de l’activitat cultural. En aquest sentit, les instal·lacions de l’edifici ja fa anys que acullen concerts, conferències o exposicions com la destinada al pintor olesà Pep Montoya. Un exemple és el taller “Un jardí de plantes oblidades”, organitzat pel Col·lectiu Eixarcolant, en què els assistents van poder aprendre a identificar i descobrir les propietats de plantes silvestres que creixen en el nostre entorn. Per donar a conèixer aquesta botànica oblidada, el monitor es va servir de tot el conjunt de plantes que es troben repartides pel pati de Cal Puigjaner.

Actualment, s’estan duent a terme activitats com visites guiades i s’està treballant per programar noves activitats destinades a donar a conèixer i sensibilitzar sobre el patrimoni.