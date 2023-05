La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ha visitat aquest cap de setmana Martorell i ha destacat “la gran tasca” que està fent el candidat socialista a l’alcaldia de Martorell, Javier González, a l’hora de “vertebrar una veritable alternativa de progrés i de política útil a la ciutat per tal de governar després del 28 de maig.”

En una visita al barri de la Sínia de Martorell, Batet ha demanat concentrar tot el vot progressista i de canvi en la candidatura de Javier González perquè és “l’única que té el lideratge, l’equip, el programa, l’experiència de govern i la capacitat per reinventar el municipi i construir una ciutat igualitària, sostenible, avançada i saludable.” Batet ha afirmat que “Martorell no es pot deixar perdre un alcalde com Javier González a les eleccions municipals del proper 28 de maig.”

Per la seva part, Javier González li ha traslladat els problemes que té Martorell, com ara l’accés a l’habitatge o a determinats serveis. “Malauradament, tenim un govern municipal que dona l’esquena a les problemàtiques socials que té la ciutadania", ha afirmat el candidat socialista. "Això s’ha d’acabar el proper 28 de maig", ha afegit. González considera que "no pot ser que tinguem una ciutat que vagi a dues velocitats i que, dia rere dia, vegi augmentar les bretxes socials existents. Amb el vot de les veïnes i els veïns farem possible el Martorell que anhelem: un Martorell que generarà prosperitat i que protegirà a la seva ciutadania.”