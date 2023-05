Fernando Vicente és el guanyador de les eleccions a Olesa de Montserrat. Després d’anys de domini del Bloc Olesà, el PSC aconsegueix recuperar el primer lloc en unes eleccions al Baix. Al PSC hi havia anit cares de molta felicitar per haver aconseguir tombar la truita, en contrast amb la decepció que es vivia al Bloc Olesa, que podria haver pagat el desgast d’anys de govern, però que havia fet una aliança amb la CUP per presentar-se i els semblava que aquesta suma els havia de fer mantenir la primera posició a les eleccions.

Vicente destacava anit que «la victòria és el resultat d’haver fet molt bona feina, tant des de l’oposició com des de la candidatura durant la campanya». Vicente no pot cantar victòria perquè a partir d’ara s’han d’iniciar converses per buscar una majoria per a l’elecció de l’alcalde. ERC té la clau de la governabilitat amb 4 regidors.

A Esparreguera, Eduard Rivas, té tots els números per tornar ser alcalde. No té una majoria absoluta, però la diferència respecte el segon grup és molt gran. Rivas afirmava anit que «la victòria és aclaparadora i segueix la tendència de fa 4 anys». Rivas destacava l’estabilitat que li dóna el resultat i va lamentar la davallada de la participació. En aquests sentit ha indicat que haurà de fer una lectura interna, però tenint en compte que també hi ha una baixada al país.