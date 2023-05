L’Ajuntament d’Olesa està instal·lant càmeres de videovigilància a diferents punts del municipi que tenen com a principals objectius, segons el govern municipal, poder tenir més control i monitoratge del trànsit rodat que accedeix i surt del municipi i reduir els actes de vandalisme i robatoris que es produeixen de tant en tant en alguns indrets. La inversió ascendeix a una mica més de 181.000 euros. La instal·lació va a càrrec de l'empresa Ene Telecom.

El sistema de videovigilància i control policial d’Olesa té un total de 25 punts de control on es reparteixen fins a 30 càmeres, entre les quals hi ha les sis que actualment ja controlen els accessos a l’illa de vianants del nucli antic. Tres estan emplaçades al carrer de la Riera amb carrer de l’Església, carrer de Paula Montal i carrer Santa Oliva; una està al carrer Garraf i les altres dues, al carrer d’Anselm Clavé amb carrer dels Arbres i amb Salvador Casas. A banda d’aquestes se n'instal·len vuit càmeres més de detecció de matrícules a l'accés al nucli urbà per la carretera C-55, Can Vinyals, per poder monitoritzar la zona i detectar la matrícula dels vehicles que passin per la carretera venint del polígon i accedint al municipi; a l'accés al polígon Can Vinyals: la càmera, orientada a la rotonda, concentrarà l’atenció en l’entrada cap a la urbanització i la incorporació a la carretera C-55. L’objectiu principal d’aquesta ubicació és reduir el vandalisme actual en aquesta zona.

A l'accés al nucli urbà pel polígon La Flora-Fou, la càmera de detecció de matricules enfocarà el pas de vehicles des del camí de la Flora–Fou cap a la rotonda que talla amb la carretera C55 i la carretera C-1414. A la sortida d’Olesa per Sant Bernat i el polígon La Flora s'enfocarà el pas de vehicles des de la carretera C-1414 en direcció a la rotonda cap a l’Avinguda de Lluís Companys.I a l'accés a Olesa des de la carretera C-55 (2n accés) la vigilància es farà sobre el pas de vehicles per controlar l’accés i sortida de vehicles per aquest punt. Al Jacint Verdaguer, ja al nucli urbà, la càmera enfocarà el pas de vehicles des del carrer Pep Ventura, en el creuament amb el carrer del Progrés. Es pretén visualitzar l’entrada al nucli urbà des de la carretera C-55 i dels vehicles provinents de Manresa. L'accés al polígon Can Singla enfocarà el pas de vehicles des de la carretera BV-1201 cap a la rotonda que talla amb el carrer dels Tintorers. I, per últim, l'accés per la carretera de Terrassa, enfocarà el pas de vehicles des de la carretera, just a l’accés pel Passeig del Nord.

Tots aquests punts de control permetran a la Policia Local tenir una àmplia informació sobre el trànsit rodat d'Olesa (tipus de vehicles que accedeixen al nucli urbà, hores de més afluèncvia...) i d'aquesta manera, es tindran més dades per prendre determinades decisions sobre mobilitat.

Un altre grup de càmeres, deu en total, estan plantejades com a càmeres d’ambient que, sobretot, permetran tenir més control en llocs susceptibles de patir actes vandàlics o robatoris. S’ubiquen en aquests punts: a Cal Candi (2 càmeres enfocaran l'aparcament), a la piscina municipal (s’hi instal·laren tres càmeres d'ambient amb comunicació 24h per enfocar les zones d’accés perimetrals que no tenen tanca), al camp de futbol (accés al recinte), al pàrquing de la Central, i a l'accés d’entrada isortida al municipi–Urbanització Ribes Blaves.

Els punts de control adreçats a evitar robatoris i actes vandàlics és possible que s'ampliïn en el futur i, per tant, que es posin càmeres en altres espais més cèntrics.

També es posen tres càmeres de mobilitat a cruïlla del carrer de Jacint Verdaguer amb l’avinguda de Francesc Macià, cruïlla entre el Passeig del Progrés i l’avinguda de Francesc Macià, i cruïlla entre els carrers Mallorca i d’Anselm Clavé.

I per últim, tres càmeres més controlaran punts de llançaments de residus en abocament incontrolats. A la rotonda que hi ha entre Ribes Blaves i Oasis, a l'alçada de Sant Pere de les Llumbreres i a l’accés a la urbanització Oasis.