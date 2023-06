Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha iniciat aquesta setmana els treballs per millorar l’enllumenat de l’estació de Martorell Central, a la línia Llobregat-Anoia. Amb la voluntat de millorar la seguretat de les persones que circulin per la zona, on actualment la il·luminació era massa escassa. L’actuació, amb un pressupost de 15.000 euros, està previst que tingui una durada aproximada d’un mes.

Concretament, es reforçarà la il·luminació a la zona de l’entorn de la rampa d’accés a l’aparcament de l’estació d’FGC. S’instal·larà enllumenat LED a la façana lateral, situada al carrer Montserrat, per on circulen les persones vianants per accedir a l’aparcament; i es millorarà l’enllumenat sota la rampa amb lluminàries LED. D’aquesta manera, s’incrementarà la sensació de seguretat de les persones usuàries eliminant l’existència de punts foscos en el recorregut.

Aquesta actuació té el seu origen en la segona edició dels Pressupostos Participatius d’FGC ja que va ser una de les propostes presentades pel personal de la companyia. En aquesta edició, que va comptar amb la participació de més de 450 persones, es va destinar un 0,5% del pressupost d’inversió del 2022 de Ferrocarrils, concretament una partida de 662.899 euros, a actuacions en diferents estacions de la xarxa, a les estacions de muntanya i a millores als centres operatius de Rubí i Martorell, entre d’altres.

"La millora de la il·luminació a les estacions forma part de les actuacions que Ferrocarrils du a terme amb la voluntat d’introduir criteris de gènere al disseny de les seves instal·lacions i contribuir a millorar la seguretat real i percebuda de les persones usuàries, així com a fomentar la inclusió", han indicat fonts de la companyia. I han afegit que "moltes d’aquestes actuacions són fruit d’una auditoria de seguretat amb perspectiva de gènere que ha dut a terme la companyia per analitzar diferents aspectes a les estacions i als trens i contribuir a fer entorns més visibles o senyalitzats, com per exemple la incorporació de pictogrames inclusius als trens o la millora de la senyalització dels punts d’informació".