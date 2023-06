El projecte d'Esparreguera de tenir un espai dedicat a la terrissa progressa. L'Ajuntament ja ha donat a conèixer com serà l'Espai de la Terrissa d’Esparreguera. El projecte contempla la readaptació d’un espai ubicat al carrer de La Passió i que havia estat dedicat a aquest ofici singular del municipi. La projecte és tenir-hi una exposició permanent dedicada a la memòria de la història terrissaire i tres exposicions anuals temporals, de les quals una estarà sempre dedicada a l’àmbit de la terrissa.

L’espai compta amb més d’un centenar de peces provinents dels diversos tallers de la vila i conserva al seu interior el darrer forn de llenya per a la cocció de la terrissa que queda a Esparreguera, que funcionarà com a element central i articulador de l’espai museístic. El projecte, que ha estat redactat per l’empresa Intervento per un import d’adjudicació de 10.381 euros iva inclòs, engloba també l'estudi sobre el desenvolupament de la indústria terrissaire a Esparreguera, els tallers de producció i les tipologies de terrissa específiques del municipi i també del forn de llenya i el seu funcionament, sobre el qual es contempla la creació d’un audiovisual. Segons el projecte, el cost total de la producció i muntatge dels elements museogràfics per a l’exposició permanent de l’Espai de la Terrissa és de 72.600 euros iva inclòs, que es preveu finançar amb romanents de tresoreria. En breu el consistori obrirà la licitació per a l’execució dels treballs.

La terrissa és un dels elements més característics de la història d’Esparreguera. Els terrissaires han aprofitat l’argila que hi ha als voltants i l'obtenció de la matèria primera ha esdevingut històricament un avantatge per tenir-hi tallers. La Generalitat de Catalunya ha declara la població Zona d’Interès Artesanal. En aquest sentit, el projecte de tenir un espai museïtzat dedicat a la terrissa ve de lluny i han estat diverses les alcaldies que han anat fent passes per a aconseguir-ho. El febrer del 2019 es va inaugurar el que es va batejar com a Museu de la Terrissa, però l’equipament no complia els requisits normatius per a ser inscrit a la Xarxa de Museus de la Generalitat de Catalunya per un tema de dimensions i, per això, es va optar perquè esdevingués un espai d’interpretació de la terrissa. El consistori ha inventariat, amb recursos propis, el més d’un centenar d’estris i de peces que van ser donats per famílies d’Esparreguera per posar ordre al catàleg de patrimoni terrissaire de la vila. També va licitar el projecte de museïtzació de l’espai, que va ser adjudicat l’empresa Intervento i que detalla les properes inversions que s’hauran de fer per obrir les portes d’aquest equipament cultural. En el projecte hi ha participat també la historiadora de l’art experta en terrissa Marta Saliné.

El regidor de Cultura en funcions, Juan Jurado, ha explicat que “volem que sigui un espai expositiu i d’interpretació del patrimoni de la terrissa d’Esparreguera, però també un espai d’interpretació del patrimoni en general de la vila”. En aquest sentit ha apuntat que aquest espai seria “complementari a la Sala Municipal d’Exposicions del carrer dels Arbres, que acolliria mostres vinculades a l’art, mentre que a l’Espai de la Terrissa anirien més lligades a la divulgació del patrimoni”. El regidor també ha volgut subratllar que “tota la feina s’ha fet de la mà de les famílies terrissaires que en el seu dia van cedir peces al consistori, que hem catalogat per tractar l’espai amb la dignitat que mereix”. L’espai, que ocupa 102 m2 de superfície, conté el darrer forn de llenya que es conserva a la vila, que va ser construït per Enric Sedó i va estar en funcionament fins a la dècada de 1970. El projecte museogràfic vol convertir aquesta peça en l’estrella de l’espai realitzant-hi una dinàmica que inclogui il·luminació, audiovisuals i so per a introduir a l’espectador en el procés de la cocció de ceràmica, el seu ús i la importància dels forns ceràmics tradicionals.

També es preveu crear una exposició permanent amb una selecció de les peces més rellevants de la col·lecció de terrissa municipal, que es complementarà amb breus panells explicatius sobre diferents aspectes vinculats a la terrissa, com la cuita, la matèria primera, la manipulació del fang, la memòria de les terrisseries desaparegudes d’Esparreguera o la producció de terrissa al municipi. Així mateix, el projecte museogràfic també preveu que l’espai aculli tres exposicions anuals temporals, de les quals una estarà sempre dedicada a la promoció de la terrissa. Les altres dues mostres es planteja que estiguin relacionades amb temàtiques locals per a potenciar el patrimoni material i cultural d’Esparreguera. El projecte també proposa la realització d’activitats paral·leles per completar la informació de l’Espai de la Terrissa, com visites guiades dedicades a l’itinerari ceràmic de la vila, tallers o presentacions de projectes artístics.