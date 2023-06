Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts per Olesa han arribat a un acord per governar amb la fórmula d'un govern tripartit i deixar a l'oposició el PSC, que era el grup que va tenir més vots a les eleccions. La suma de les tres formació permet tenir un govern en majoria absoluta, 12 regidors. Segons l’acord al qual han arribat i que han anunciat aquest dijous al vespre, l’alcaldia es repartirà en períodes de dos anys entre els grups municipals d’ERC i Bloc Olesà-CUP, però amb la singularitat que el candidat de Bloc Olesà, grup que liderava la llista compartida amb els cupaires, que també fora de l'alcaldia. Dissabte serà investit com a alcalde Jordi Parent, ERC, i governarà fins al juny del 2025. Aleshores el rellevarà el número 2 de la llista del Bloc Olesà-CUP, Marc Serradó. Inicialment, l'acord de coalició entre Bloc Olesà i la CUP donava més protagonisme a la formació que havia tingut més regidors en el darrer mandat, el Bloc Olesà, tot i la la candidatura estava adscrita als cupaires. El Bloc Olesà és un grup independent i en aquests moments no tenia interessos per sumar vots per a òrgans com el Consell comarcal del Baix o la Diputació.

Els caps de llista de les tres formacions, Jordi Parent (ERC), Jordi Martínez (Bloc Olesà-CUP) i Domènec Paloma (Junts per Olesa) han estat els encarregats d’anunciar l’acord de govern a l’edifici de Cal Rapissa. Acompanyats per membres de les tres forces polítiques, entre els quals els dotze regidors i regidores que conformaran el proper govern municipal, Parent, Martínez i Paloma han destacat que la bona entesa i les coincidències programàtiques entre les tres formacions i entre les persones escollides com a càrrecs electes han estat cabdals per tirar endavant l’acord que s’ha gestat en les darreres dues setmanes. En el comunicat conjunt que ha llegit el cap de llista del Bloc Olesà-CUP, Jordi Martínez, i a més del repartiment de l’alcaldia entre ERC i el Bloc Olesà-CUP, s’ha anunciat que les tinences d’alcaldia es repartiran entre totes tres formacions seguint el principi de proporcionalitat amb els resultats electorals i que no hi haurà càrrecs de confiança durant el mandat. Un dels acords destacats del pacte és la creació d’una Regidoria d’Aigua i Energia “que posi al centre la transició energètica i la gestió sostenible i eficient de recursos durant el proper mandat”. A més, les tres formacions avancen que estan treballant en la redacció d’un programa conjunt “que reculli de manera clara les línies principals dels programes dels tres grups” i que serveixi per elaborar un Pla d’Acció Municipal “que vetlli pels interessos de la ciutadania d’Olesa de Montserrat”.