Xavier Fonollosa Comas, de Junts, és altre cop alcalde de Martorell. Afronta el seu tercer mandat. La seva àmplia victòria li va aplanar el camí cap a la renovació del contracte amb el seu municipi per 4 anys més. De fet, en la sessió constitutiva només es va presentar la candidatura per ser alcalde de Fonollosa. 16 regidors, els de l'equip de Fonollosa, van votar la candidatura del seu líder. I va haver dues abstencions i tres vots en blanc, dels regidors que han quedat a l'oposició.

Finalitzada la votació i l’escrutini, la Mesa d’edat va proclamar la renovació de Fonollosa com a alcalde de Martorell, qui en el seu discurs d’investidura va recordar que ha estat càrrec electe de l’Ajuntament de Martorell durant els darrers 20 anys. Els primers quatre com a regidor a l’oposició, vuit amb responsabilitats de govern com a regidor i vuit més com a alcalde.

“Avui he estat novament escollit alcalde del meu poble. Per a mi el més gran honor que puc rebre i que m’omple d’orgull. Assumeixo el càrrec amb la responsabilitat que requereix, i l’exerciré amb lleialtat al meu poble i a la seva gent. Amb sentit comú, coherència i sempre amb mà estesa”, remarcava.

Avui comparteixo emocions amb les dues persones que m’han ensenyat a estimar i a servir aquest poble. El meu pare en Fermí, que en un moment donat va ocupar un seient en aquesta sala i que quan era un nen em va transmetre la il·lusió i l’orgull de ser de Martorell, que encara conservo. I Salvador Esteve, el meu mestre, per tot el que m’ha ensenyat, que és moltíssim. Per mi ha estat un honor i un privilegi servir Martorell al seu costat durant tants anys”.

Visiblement emocionat, Fonollosa va tenir paraules d’agraïment per a la seva dona i les seves tres filles, “a les quals la seva mare i jo els hem explicat que el pare, durant un temps, s’ha de dedicar al nostre poble per millorar-lo i que ho fa perquè se l’estima. D’aquesta manera, els hem transmès també aquest sentiment de pertinença”.

El batlle va incidir en què el nou govern municipal “centrarà els esforços en donar resposta a les necessitats de Martorell, cercant el consens amb les entitats i amb els veïns. També amb la resta de grups municipals amb els quals intentarem establir les vies de comunicació que s’escaiguin per consensuar objectius comuns en la millora el nostre poble”.

Lluís Amat, com a portaveu de Junts per Martorell (JxM), va dir de Fonollosa que és “un alcalde compromès, consolidat i reforçat al servei de Martorell”. El govern de Junts per Martorell “aposta pel diàleg, el consens, la responsabilitat i la generositat. Amb voluntat d’escolta activa i receptiu, sempre amb Martorell com a objectiu”.

Laura Ruiz, portaveu de Movem Martorell (MM), va destacar que “seguirem posant al centre els barris oblidats com La Vila, Can Bros o Pou del Merli. Assegurar que Martorell viu i creix dins els límits d’aquest planeta, que només en tenim un, i escoltar, entendre i convèncer les 8.264 persones que no han confiat en cap dels partits que ens vam presentar a les eleccions”.

Javier González, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), va demanar a l’alcalde que inverteixi “en les persones perquè puguin tenir una vida digna, igualtat d’oportunitats, afrontar els reptes d’una transformació ecològica i digital, que sens dubte faran un punt d’inflexió en la vida dels nostres veïns i veïnes. Iniciem, si us plau, una transformació social”.

Soulimane Messaoudi, portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), va expressar que “estarem per treballar i tractar els temes que afecten la vida real de la gent. Li oferiré la meva lleialtat sempre que puguem treballar col·lectivament tots els regidors i regidores pel benestar de les famílies, dels veïns i veïnes”.

Junts per Martorell governarà amb majoria absoluta de 16 regidors: Xavier Fonollosa i Comas, Soledad Rosede Castillo, Lluís Amat Ferrer, Cristina Dalmau Cerdà, Sergi Corral Barón, Rosa Maria Cadenas Prados, Lluís Sagarra Sesé, Elisabeth Plaza Tel, Gerard Mimó Creus, Raquel Sans Carné, Albert Fernández Claramunt, Maria Àngels Soria Benítez, Jordi Amat Martínez, Montserrat Salas Pujol, Juan Mario Céspedes Oliva i Belén Leiva Herrera.

A l’oposició hi seran els Laura Ruiz Sigüenza i Àngels Cardona Quintana (Movem Martorell), Javier González Abad i Remedios Márquez Ortega (Partit dels Socialistes de Catalunya), i Soulimane Messaoudi Tahrioui (Esquerra Republicana de Catalunya).

La sessió plenària es va poder seguir a El Círcol, on es va instal·lar una pantalla gegant perquè els familiars i amics dels regidors poguessin seguir aquest Ple a través d’un circuit tancat de televisió, ja que les dimensions de la Sala de Plens no permeten un gran aforament.