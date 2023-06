El PSC del Baix Llobregat tindrà al Consell d'aquesta comarca a Enric Carbonell, alcalde de Sant Esteve Sesrovires, a Gemma Rodríguez, de Collbató, al cap de llista d'Olesa de Montserrat, Fernando Vicente, que va ser el guanyador dels comicis tot i que un pacte l'ha deixat a l'oposició, Joan Núñez, d'Esparreguera, i Vicky Castellanos, de Castellví de Rosanes. El partit ha aprovat la proposta de conselleres comarcals en una assemblea celebrada aquest dijous a Sant Joan Despí, en la que hi han participat alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores socialistes de la comarca. També han escollit els representants a la Diputació de Barcelona. En el cas del Baix Llobregat Nord, continuarà quatre anys més Jesús Naharro, alcalde d'Abrera. Naharro estarà acompanyat a Can Serra, seu de l'ens provincial, per Lluïs Moret (Sant Boi de Llobregat), Carles Ruia (Viladecans) i Pilar Díaz (Eslugues).

El primer secretari de la federació, Antoni Poveda, ha destacat que “avui iniciem una nova etapa de servei públic. Una etapa on, des del Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona, continuarem impulsant polítiques públiques útils que facilitin la vida a les nostres veïnes i els nostres veïns.” El primer secretari de la federació ha afegit que els nous càrrecs socialistes del Consell Comarcal del Baix Llobregat i de la Diputació de Barcelona “representen molt bé a les 30 ciutats i pobles de la nostra comarca i al pluralisme social i polític de la nostra ciutadania.”

Per altra banda, Poveda ha demanat per al proper 23 de juliol “una mobilització sense precedents per frenar PP i Vox. Ja estem veient que PP i Vox s’estan entenent a comunitats autònomes i ajuntaments i, per tant, si els números els hi donen, pactaran. I pactaran sense tenir ni projecte ni programa de govern: l’únic que volen és que no governi Pedro Sánchez per tal de derogar tota la seva acció de govern, és a dir, derogar la pujada del salari mínim, la revalorització de les pensions o la reforma laboral que tants bons resultats ha donat.”

Poveda, en aquest sentit, ha emplaçat les companyes i els companys a “sortir als carrers per explicar tot el que ha fet el govern de Pedro Sánchez per la convivència i el retrobament entre les catalanes i els catalans. Sense aquest executiu tindríem el conflicte i la confrontació permanent que desitja tant la dreta espanyola com alguns sectors independentistes.”

Finalment, el primer secretari del PSC del Baix Llobregat ha dit que cal “concretar tot el vot de progrés i d’esquerres al partit socialista, que és l’única formació que té la capacitat de frenar un govern de Feijóo i Abascal. Votar a altres opcions no és garantia, com ja hem vist, de tenir un govern de progrés presidit per Pedro Sánchez.”