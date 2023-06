Les pluges de les darreres setmanes han contribuït a omplir lleugerament els embassaments de Catalunya, que arriben al 30%. Malgrat l’increment de reserva, es manté l’estat d’excepcionalitat per sequera es a molts municipis, Olesa de Montserrat entre ells. Martí Figueras, tècnic cap del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Olesa, ha explicat que «està tot tan sec, que aquestes pluges queden absorbides per les primeres capes de sòl» i, per tant, no resolen la situació actual.

L’estat de sequera que pateix el país des de fa mesos ha portat de la mà l’aplicació obligada de mesures dictades per la Generalitat que no només ha seguit l’ajuntament, sinó també la Comunitat Minera Olesana -com a ens gestor- la ciutadania, els comerços i les indústries locals i el sector agrícola. El conjunt de mesures té l’objectiu d’alentir el descens de reserves dels embassaments i aqüífers per tal d’assegurar l’abastiment a la població. Algunes de les mesures més destacades són la limitació del consum d’aigua per habitant i dia a 230 litres; la prohibició del reg de zones verdes, jardins públics i privats, i també l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i piscines. Figueras ha explicat que, quan es va decretar l’estat d’alerta per sequera, es podien omplir piscines amb aigua salada. En passar a l’estat d’excepcionalitat, resta prohibit. En plena onada de calor, Figueras ha dit que en els darrers dies estan arribant moltes consultes ciutadanes al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Olesa sobre les excepcions que es contemplen en aquest àmbit. Com ha recordat Figueras, les piscines municipals i comunitàries (de comunitats de veïns, entitats esportives i altres piscines d’ús col·lectiu) es poden omplir, però les piscines privades de cases particulars només es poden reomplir.