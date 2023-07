En els dos últims anys, Martorell ha vist néixer el nou barri de la Sínia i el seu gran Parc Central. L’Ajuntament de Martorell ha impulsat la construcció de 260 habitatges nous amb protecció oficial per donar resposta a les demandes d'habitatge. Durant el 2021 es van adjudicar 130 habitatges públics en règim de compravenda (edifici Àgora), i a finals d’aquest any s’adjudicaran els 130 habitatges en règim de lloguer (edifici Àtrium), amb prioritat per als veïns i veïnes de Martorell entre 18 i 40 anys i per a famílies amb menors, entre altres diferents col·lectius.

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i el regidor d’Habitatge, Rehabilitació i Equipaments Municipals de l’Ajuntament de Martorell, Mario Céspedes, van visitar dilluns l’oficina d’informació i registre de l’Espai la Sínia, que torna a obrir les seves portes dins del procés per a l’adjudicació de la 2a fase d’habitatges amb protecció oficial del barri de la Sínia. A partir d’aquest mes de juliol, les persones interessades a optar a un dels pisos amb protecció oficial en règim de lloguer i que compleixin els requisits es poden dirigir a l’Espai La Sínia. Alguns dels requisits que han de complir les persones interessades és acreditar un empadronament a Martorell d’un mínim de 3 anys, ja sigui continuo o discontinuo dins dels darrers 10 anys, i acreditar uns ingressos que s’incloguin dins el barem establert per la normativa vigent i per les bases de la convocatòria. Fins al 3 de setembre de 2023 les persones interessades podran tramitar la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de manera telemàtica a través del web www.martorell.cat/lasinia i també de manera presencial amb cita prèvia, segons han explicat fonts municipals. L’atenció presencial es podrà sol·licitar entre els dies 3 de juliol i 1 de setembre del 2023 a l’Espai La Sínia, a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament (plaça de la Vila, 46) de dilluns a divendres en horari de 9 h a 15 h. Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, ha destacat que “donem prioritat a la gent jove, les famílies amb nens i diferents grups de més de 65 anys, famílies amb alguna persona amb discapacitat intel·lectual o monoparentals perquè tinguin cabuda en aquest edifici de 130 habitatges”. “Som el municipi de província de Barcelona que fem més habitatges de protecció oficial per cada 1.000 habitants, n’estem fent 260. Els de compravenda es lliuraran a finals de juliol, si tot va bé. Ara hem obert la convocatòria per inscriure’s als de lloguer, fins al setembre”. La Fundació SALAS és l’encarregada de la promoció dels habitatges de l’edifici Àtrium, dels quals en gestionarà el lloguer la Fundació Nou Lloc. Ambdues fundacions estan certificades com a promotores socials i són membres de la Coordinadora de Fundacions d’habitatge social de Catalunya (COHABITAC). L’Edifici Àtrium són 130 habitatges de lloguer d’1, 2, 3 i 4 dormitoris (de 55 m2 a 90 m2), i tots ells amb terrassa, pati o balcó, a més d’una plaça d’aparcament i traster inclosos en el preu del lloguer. Els preus oscil·laran des dels 480 € depenent dels metres quadrats de cada habitatge. El regidor d'Habitatge de Martorell, Mario Céspedes, ha explicat que “l’objectiu d’aquestes promocions amb protecció oficial és la de garantir l’accés a l’habitatge, en un nou barri concebut com un eixample residencial pensat per a les famílies de Martorell”. “La intenció és ajudar a la gent jove, que puguin emancipar-se i tenir un habitatge”. “El barri està quedant molt maco i aquest estiu es lliuraran els pisos de compra venda de protecció oficial. Esperem que la gent estigui contenta i en gaudeixin”. Els 130 habitatges amb protecció oficial de lloguer de l’edifici Àtrium formen part del projecte de desenvolupament del barri de La Sínia impulsat per l’Ajuntament, on es preveuen construir 1.100 habitatges, dels quals 260 són habitatges amb protecció oficial impulsats per l’Ajuntament de Martorell. El nou barri de la Sínia compta amb un 88% de superfície d’espai públic, on s’hi està construint un nou eix comercial, zona d’oficines i serveis i una àrea d’equipaments públics. El barri també compta amb el Parc Central, un gran espai públic de 20.000 m2 amb zones de jocs infantils, espais verds i zones per a vianants, que uneix els barris de Martorell. El sorteig públic dels 130 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer se celebrarà el pròxim dissabte 7 d’octubre de 2023 a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Martorell. També s’emetrà en directe a través de la pàgina martorelldigital.cat.