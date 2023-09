El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) obre el període d’inscripcions per als cursos de català d’aquesta tardor. Enguany, l’Oficina de Català d’Esparreguera oferirà un total de vuit cursos, majoritàriament presencials però també alguns en línia, que abraçaran des del nivell inicial fins al de suficiència.

Com a novetat, aquest any hi ha un canvi de tècnic d’ensenyament de l’Oficina de Català d’Esparreguera i el nou docent de referència serà Francesc Carnicer. L’Ajuntament d’Esparreguera ha explicat que les persones que vulguin inscriure’s a algun curs de nivell superior a l’inicial, i no puguin acreditar un títol de català, han de fer una prova de nivell per a saber quin curs els correspondria fer.

Les inscripcions seran els dies 12 i 13 de setembre per als alumnes que ja han fet alguna formació el curs passat i els dies 14 i 15 per a la resta de persones interessades. La matrícula es pot fer telemàticament o de manera presencial a l’Oficina de Català (Biblioteca Municipal L’Ateneu ). La responsable de l’Oficina de Català d’Esparreguera, Maria Romero, ha explicat que una de les principals novetats és l’eliminació de la cita prèvia per a l’atenció en el període matriculació i la realització presencial de les proves de nivell.