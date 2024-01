‘’Martorell Educa 360’’, un programa d'activitats extraescolars grautuïtes ha guanyat el Premi BeActive de la Comissió Europea, dotat amb 10.000 euros.L'objectiu de la propota és posar fi a les desigualtats i vetllar per la igualtat d’oportunitats, l’esport i la cohesió social. La iniciativa Martorell Educa 360, que a més d’activitats esportives també promou activitats culturals, artístiques i musicals, fa quatre cursos que està en marxa a Martorell. Actualment, compta amb 1.500 infants i adolescents, 140 grups d’activitat i 80 monitors.

L’Ajuntament de Martorell va organitzar dimecres al vespre l’acte de Celebració del Premi BeActive com a agraïment a tots els agents que formen part d’aquesta iniciativa pel seu suport constant en la promoció de projectes com aquest. Els assistents van poder veure el vídeo de ‘’Martorell Educa 360’’. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollsa, va indicar que ‘’l’objectiu d’aquest programa és per la igualtat d’oportunitats. Això ho he tingut sempre molt clar, tant jo com el meu equip. Quan hi ha desigualtats, generes una caiguda d’estat d’ànim que acaba amb problemes mentals’’.

L’alcalde, acompanyat del regidor d’Esports, Gerard Mimó, i la regidora d’Ensenyament i Salut, Soledad Rosende, va recollir el passat 23 de novembre el primer premi ‘’BeActive’‘ de la Comissió Europea d’Educació i Cultura pel programa ‘’Martorell Educa 360’’ al Double Tree Hotel de Brussel·les, Bèlgica.

El guardó, entregat per la comissària europea d’Innovació, Investigació, Cultura, Educació i Joventut, Iliana Ivanova, dona suport a projectes i persones que es dediquen a promoure l’esport i l’activitat física arreu d’Europa.

De les més de 100 propostes presentades, el projecte '’Martorell Educa 360'’ ha guanyat el primer premi a la categoria d'Educació. En aquesta categoria, Martorell competia amb altres dos finalistes: el FC Groningen B.V., dels Països Baixos, i el Mertesacker Stiftung, d'Alemanya. Aquesta iniciativa, pionera a escala europea, fa quatre cursos que està en funcionament al municipi de Martorell, i actualment compta amb més de 1.500 infants inscrits, 140 grups d'activitat i 80 monitors. El projecte treballa amb nens, adolescents i amb les seves famílies per intentar comprendre les seves necessitats educatives i ajudar-los a assolir l'èxit en el procés d'aprenentatge.

‘’Martorell Educa 360’’ garanteix als nens i adolescents un accés a activitats extraescolars de qualitat, gratuïtes i universals, i compta amb activitats esportives, culturals i artístiques.

Xavier Fonollosa afirmava que '"el moment en què probablement et creïn aquestes desigualtats o algun trauma és quan ets un nen i, per tant, hem de treballar per la igualtat d'oportunitats des que ets un nen'".

L'acte d'agraïment es va celebrar a la Sala d’Actes del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de Martorell, on hi van assistir l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, el director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació al Baix Llobregat, Albert Grau, la directora dels Serveis Territorials de Drets Socials a Barcelona, Marta Masagué, el diputat president de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, Joan Josep Galiano, representants de la Diputació de Barcelona, de l’Aliança Educació 360 i del Consell Esportiu del Baix Llobregat.

L’acte també va comptar amb la presència d’empreses i fundacions col·laboradores, centres educatius, entitats de Martorell, alumnes i famílies participants del projecte Martorell Educa 360.

Durant l’acte, els assistents van poder veure un vídeo amb un recull de testimonis del projecte Martorell Educa 360 i les imatges del moment en què l’alcalde de Martorell rebia el premi BeActive a Brussel·les de la mà de la comissària europea d’Innovació, Investigació, Cultura, Educació i Joventut, Iliana Ivanova.

La Comissió Europea va premiar el Martorell Educa 360 entre més de 100 propostes, com un projecte que “aborda les desigualtats en el sistema educatiu i promou l’èxit educatiu, l’equitat i la cohesió social”, dins la categoria d’Educació.

La regidora d’Ensenyament i Salut de l’Ajuntament de Martorell, Soledad Rosende, ha destacat en la seva intervenció el caràcter innovador del Martorell Educa 360: “Martorell és l’únic municipi de Catalunya que compta amb un programa d’activitats extraescolars amb un ampli catàleg cultural, esportiu i de lleure, universal i gratuït. El Martorell Educa 360, a més de ser un dels projectes socials més importants de Martorell, és també una iniciativa pionera a nivell europeu.”

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, destacava que aquest és “el projecte social més gran que hem fet mai a Martorell. L’objectiu és lluitar contra les desigualtats socials, per la igualtat d’oportunitats. Volem compartir amb tots vosaltres aquesta gran notícia i donar-vos les gràcies pel vostre continuat suport per impulsar projectes com aquest, que lluiten contra les desigualtats en la infància i per la igualtat d’oportunitats. Aquest premi és extensiu a tots els tècnics, monitors, AFAS, entitats, centres educatius, empreses i totes les persones que col·laboreu cada dia en el Martorell Educa 360”.

Albert Grau, director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació al Baix Llobregat, subratllava "la feina encomiable" que ha fet l'Ajuntament de Martorell per "ajuntar i coordinar totes les accions d'un projecte que, a més, va iniciar-se durant la pandèmia. Això demostra que, quan hi ha voluntat de col·laboració i ganes, les coses tiren endavant. És dels pocs municipis on tenen tot controlat en iniciatives com aquesta i amb una implicació de debò de tots els agents escolars".

"Des de la Diputació de Barcelona creiem fermament que els municipis són actors privilegiats per desenvolupar polítiques que millorin les condicions de vida. L'educació tracta de millorar les oportunitats de desenvolupar-se i fer possibles itineraris vitals", refermava el diputat president de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, Joan Josep Galiano. "Aquest premi reconeix aquesta tasca, que posa al centre de les polítiques el repte de l'equitat educativa. Aquesta idea només es pot desenvolupar des de la proximitat, des del coneixement de les realitats del territori, teixint xarxes sota el lideratge dels ajuntaments. El projecte arriba a una fase de maduresa, que servirà d'exemple per a molts altres municipis. Estarem al vostre costat perquè projectes com aquest puguin ser realitat al nostre territori".

Enric Aragonès, director de l'Aliança Educació 360, incidia que "les polítiques educatives s'han de cuidar del que passa dins, però també del que passa fora de l'escola. Aquesta és l'aposta de Martorell, amb una nova generació de polítiques públiques valentes, que experimenten. L'experiència de Martorell ha ofert debat, reflexió i aprenentatge. No ha ofert totes les respostes, però sí part de les preguntes que altres municipis s'hauran de fer".