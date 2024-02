El gener del 2007 es van licitar les obres de construcció de poc més de 13 quilòmetres, un tram central de la B-40 sobre el que no hi havia discussió i era volgut, cosa que no va passar ni amb la part del Penedès ni en el tram de Sabadell cap a Granollers. Era un tram relativament petit, no podia formar part de cap via de llarg recorregut com es pretenia en la seva concepció inicial, però resolia comunicacions deficients a la xarxa viària catalana. La proximitat d’Olesa i Abrera amb Terrassa, per exemple, hauria d’haver permès una major relació entre aquests municipis, però les males comunicacions ho han complicat notablement.

Del gener 2007 al febrer del 2024 hi van aquests 17 anys, però és que els primers trams d’aquesta carretera es van obrir el 2010. Aquest any es va posar en servei un petit tram entre Olesa de Montserrat i Abrera i un altre a la part de Terrassa que feia una funció de ronda exterior de la ciutat. Entremig quedaven pendents d’execució 6.1 km, no massa quilòmetres, però això sí, més cars perquè requerien la perforació de les dues boques del túnel. Aquests 6,1 km tenen un cost de més de 250 milions, és clar que és una quantitat que duplica la inicial, 120 milions.

Les primeres vegades que es parla del Quart Cinturó és l’any 1966 en el document Plan Director Territorial del Área Metropolitana de Barcelona. Però l’Estat no va expressar la voluntat de construir-lo fins a l’any 1991. S’acabava de fer la ronda de Barcelona coincidint amb la celebració dels Jocs Olímpic i ja es parlava de fer anelles més externes per desviar trànsit de llarg recorregut de les vies més properes a la capital. Però tant a la part del Penedès com a la del Vallès Oriental van sorgir moviments que van entorpir i fer variar el projecte.

El primer pressupost, el de l’adjudicació a la UTE que formaven les empreses Acciona, Copisa i Comsa, va ser de 129 milions d’euros per al tram Viladecavalls-Olesa de Montserrat. El 2010, tot i la crisi econòmica mundial, l’aleshores ministre José Montilla va posar en servei el primer tram entre Abrera i Olesa i el de l’extrem oposat, entre Viladecavalls i Terrassa. Però poc després es va produir una primera aturada de les obres que responia a factors econòmics.

La carretera havia quedat a mig fer i el 2016, la ministra Ana Pastor (PP) va donar una nova embranzida a l’obra, però les dates anunciades (el compromís era acabar el 2018) no es van complir.

Entre altres qüestions, el 2018 es va veure que els túnels que s’havien projectat necessitaven un projecte nou i actualitzat. Hi va haver un bon nombre de problemes i afegits en obres d’accessos, però el problema més gros va arribar el febrer del 2019, quan es va produir un esfondrament de tota la calçada per un moviment de terres. El subsol es va moure per sorpresa dels tècnics i es va enfonsar la carretera. Van caldre estudis, projectes i 30 milions més d’inversió.

En els últims anys hi ha hagut protestes de partits polítics, d’alcaldes i de sectors econòmics. A Olesa reclamen una connexió amb la C-55, perquè no els entri el trànsit que vol agafar aquesta via per la BV-1201, que hi té un enllaç. Però el projecte està pendent d’un acord de traspassos entre Govern central i Generalitat. El Govern central, també ha projectat, però encara no ha executat la connexió de la B-40 amb l’A2, i a la part més propera a Viladecavalls, la Generalitat ha d’ampliar la C-16 per poder engolir el trànsit de la B-40. Queden dies per parlar d’asfalt.