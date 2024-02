Aquest dilluns s’ha presentat el nou Pla Estratègic de Desenvolupament Turístic del Baix Llobregat fins el 2033. Un pla que vol “sumar esforços” en una comarca “diversa” que es vol consolidar com a destinació turística aprofitant la seva proximitat amb Barcelona. “Volem ser una destinació de referència amb el compromís de totes les parts interessades pel desenvolupament social, econòmic i ambiental”, ha destacat Javier González, conseller comarcal de Turisme. Amb un turisme de negocis a l’alça els últims anys, l’objectiu serà incrementar el vocacional també apostant pel patrimoni cultural i natural d’un territori amb “una extraordinària diversitat”.

El Baix Llobregat va rebre l’any passat 1.089.929 turistes, el que es va traduir en una ocupació hotelera del 61%, al nivell d’abans de la pandèmia (65%), i 2.256.173 pernoctacions. Unes xifres que es valoren positivament des del Consell Comarcal i que es volen incrementar posant en valor una destinació “única a tocar de Barcelona”. “Un dels reptes la proximitat amb la capital del país per atreure nous visitants”, ha reconegut Javier González.

Sis grans eixos estratègics

El pla s’estructura en sis grans eixos estratègics amb l’objectiu de contribuir a un desenvolupament sostenible i regeneratiu del Baix Llobregat, per convertir la comarca en una destinació turística referent, cohesionada i compromesa amb el desenvolupament social, econòmic i ambiental en el qual el sector evoluciona i aporta experiències i benestar a turistes, visitants i a la població del territori.

Un d’aquests eixos posarà el focus en millorar la competitivitat impulsant el reconeixement i la professionalització del sector turístic i incentivant l’emprenedoria i la captació d’inversions. Tot això amb la finalitat de reforçar el teixit productiu com a principal motor. Actualment, el 16% de les empreses i el 13% de la població ocupada al Baix Llobregat desenvolupen activitats econòmiques relacionades amb el sector turístic.

En un context marcat pel canvi climàtic, la sostenibilitat també serà un dels eixos prioritaris per millorar de manera continuada l’espai turístic i adequar-ne els espais i infraestructures per adaptar-los a les necessitats d’acollida dels visitants com també per afavorir la cohesió turística territorial i facilitar l’accés i el gaudi de l’oferta turística a tothom.

S’ha elaborat gràcies a un intens procés participatiu que ha comptat amb la participació d’una àmplia representació de les entitats del territori, tant públiques com privades, els municipis i les empreses relacionades amb el sector.

Així mateix, ha comptat amb la implicació de la Diputació de Barcelona i amb el finançament del SOC, entenent també les oportunitats que aquest pla suposarà per a l’impacte econòmic i en ocupació.