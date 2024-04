La nova planta d'assemblatge de bateries de Martorell produirà 1.400 unitats al dia

La nova planta d'assemblatge de bateries que Seat està construint al costat de la fàbrica de cotxes que té a Martorell (Baix Llobregat) estarà llesta cap a finals de 2025 i produirà inicialment 1.400 unitats de bateries al dia, una cada 39 segons, que s'equiparan en els vehicles elèctrics que es produeixin a Martorell.

Així ho han detallat directius de Seat durant la visita d'obres que el rei ha fet aquest divendres a Martorell per a conèixer l'evolució d'aquestes instal·lacions, en les quals la companyia invertirà 300 milions d'euros. La nova planta està situada en un dels punts més elevats del complex industrial de Martorell i actualment Seat està acabant l'estructura d'acer de la planta, que suma un total de 64.000 metres quadrats, dels quals uns 40.000 estaran destinats a producció i uns 13.000 a logística, aproximadament.

Aquestes instal·lacions formen part del gran projecte FFF (Future Fast Forward) que està executant la companyia i el grup Volkswagen per a electrificar les seves plantes a Espanya i impulsar el mercat del vehicle elèctric.

La planta donarà treball directe a unes 400 persones, a més de generar un centenar d'ocupacions indirectes. Fonts de Seat han precisat que el gruix dels empleats no seran nous, sinó que es formarà a treballadors per a adaptar-los a aquestes noves funcions, encara que sí que hi haurà una part de noves contractacions.

La planta, que acoblarà les cel·les de bateries procedents de la gigafactoria que Volkswagen construeix a Sagunt (València), estarà connectada amb el Taller 10, també situat a Martorell, on el consorci alemany al qual pertany Seat fabricarà vehicles elèctrics a partir de finals de 2025. Quan la planta de Sagunt estigui operativa, les cel·les de bateries arribaran per tren a Martorell.

Un pont de 600 metres per enllaçar amb la fàbrica

Per a connectar aquesta instal·lació amb la planta de producció de vehicles, Seat construirà un pont d'uns 600 metres de longitud que permetrà traslladar els conjunts de bateries directament a les línies de muntatge dels nous cotxes elèctrics.En concret, en aquestes instal·lacions s'acoblaran conjunts de bateries formats per cent cel·les, i cadascuna d'aquestes cel·les pesa més de 2 quilos.Seat construeix aquestes planta d'acoblament amb la idea que pugui proveir de bateries a tota la producció potencial que surti de Martorell.

Seat ha hagut de moure uns 300.000 metres cúbics de terra en la construcció d'aquesta planta, que disposarà de 11.000 panells solars per a ser autosuficient en un 70%. Les instal·lacions també disposaran d'un dipòsit de recollida d'aigües fluvials i han requerit d'unes 7.500 tones d'acer.

En paral·lel a les obres de la planta de bateries, Seat iniciarà aquest 2024 l'adaptació de la fàbrica de cotxes de Martorell (la més gran d'Espanya) per a poder produir vehicles elèctrics a partir de finals de 2025.

La fàbrica de bateries és clau, a més, per a ajudar a Seat a aconseguir l'adjudicació per a Martorell d'una segona plataforma de vehicle elèctric, una de les principals prioritats per als sindicats, que asseguren que garantiria l'ocupació a la fàbrica catalana.

La primera plataforma elèctrica és la que es començarà a instal·lar enguany i sobre la qual s'acoblarà un model petit per a les marques Cupra i Volkswagen.

El mateix conseller delegat de Cupra i Seat, Wayne Griffiths, va qualificar de "fonamental" aquesta segona plataforma durant l'anunci de la construcció de la planta de bateries el mes de juliol passat i ha defensat en més d'una ocasió la necessitat d'aquesta adjudicació.

El projecte Future Fast Forward, que lideren Seat i el Grup Volkswagen amb la participació d'unes 50 empreses, preveu una inversió global de 10.000 milions d'euros, que inclou, entre altres projectes, la gigafactoria de Sagunt i l'electrificació de les plantes de Martorell (Seat) i Pamplona (Volkswagen).